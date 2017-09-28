ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Клад из 41 монеты времён правления царей Василия Шуйского и Михаила Романова обнаружили на Нижней Радищевской улице. Его нашли археологи при осмотре строительной траншеи неподалеку от храма Святителя Николая на Болвановке. Сейчас на этой территории идёт ремонт инженерных коммуникаций и прокладка кабельной канализации в рамках программы «Моя улица».



Монеты были закопаны глубоко в земле. Они сильно потемнели от времени, поэтому невооружённым глазом увидеть их было трудно. Сосуд или мешочек, в котором прятали клад, не уцелел. Клад удалось выявить при дополнительном исследовании грунта металлоискателем. Примечательно, что в XX веке на этой улице уже вели работы, связанные с прокладкой коммуникаций. Тогда монеты, судя по предположениям учёных, не заметили. Но в ходе работ они переместились из культурного горизонта своего времени в более поздний, то есть очутились в траншее, которая была вырыта несколько десятков лет назад.

«Местность, на которой был найден клад, относилась к так называемому Земляному городу (нынешняя территория внутри Садового кольца). На месте Нижней Радищевской улицы пролегал участок Болвановской дороги, соединявшей Москву с Коломной. А между трассой и рекой Москвой в XVII веке располагалась Таганная слобода, жители которой занимались кузнечным ремеслом. Вероятнее всего, клад оставил кто-то из них», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Эта часть Земляного города славится своими кладами. По словам Алексея Емельянова, монеты XVII века находили здесь в 1902 году (на Котельнической набережной), в 1909 году (в Гончарном переулке), в 1930 и 1997 годах (на Гончарной улице).

По предварительной оценке учёных, все найденные на Нижней Радищевской улице монеты выпущены в период с 1606 по 1645 год. Это так называемые московские копейки, бывшие в ходу во времена правления Василия Шуйского и Михаила Романова. Изготавливались они на Московском денежном дворе из серебра или биллона — сплава серебра и меди. С одной стороны на монетах вычеканен всадник с копьем в руке, с другой — надпись «Царь и Великий князь всея Руси». Весит копейка 0,64 грамма, ее диаметр менее сантиметра.