ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году более 50 районных библиотек столичного Департамента культуры станут тематическими. Городские читальни начнут работать в новом формате — они превратятся в культурные площадки, посвящённые науке, творчеству, различным видам искусства и хобби. Например, комиксам, дизайну, ремёслам, этнографии и высоким технологиям. У каждой из них будет уникальный дизайн, название и определённый книжный фонд. Обновление библиотек проходит в рамках программы «Точки роста» столичного Департамента культуры.



В феврале москвичи смогут оценить три обновлённых учреждения. На северо-западе города на базе библиотеки № 227 начнёт работать культурная площадка «Графические истории». Основное направление — графические романы или комиксы. Помещение оформят в таких стилях, как поп-арт и ретрофутуризм. В дизайне будут преобладать три цвета — красный, белый и жёлтый, характерные именно для поп-арта. Обновлённую читальню украсит «Супермен» — репродукция картины Энди Уорхола, основоположника этого стиля. Тема комиксов найдёт продолжение в фотообоях с графическими рисунками, а одну из стен выкрасят грифельной краской. Ярким акцентом интерьера станет знаменитое кресло-шар финского дизайнера Ээро Аарнио, которое он создал в 60-х годах прошлого века.



Для любителей музыки организуют винил-зону. Все желающие смогут прийти послушать старые записи из коллекции библиотеки — классические и эстрадные мелодии, а также песни популярных рок-групп. В собрании есть даже пластинки 1940-х годов. Для меломанов поставили многофункциональный проигрыватель со стереоусилителем и динамиками. С его помощью удастся послушать пластинки, аудиокассеты и CD-диски. Гости смогут не только пользоваться музыкальной коллекцией библиотеки, но и приносить свои пластинки и старые кассеты. Винил-зона расположится в отдельном закрытом помещении, чтобы любители музыки не мешали другим посетителям.



Книжный фонд библиотеки пополнится российскими и зарубежными изданиями комиксов, в том числе и коллекционными. Мастер-классы, лекции и образовательные программы тоже будут тематическими. Их посвятят не только комиксам, но и различным направлениям современного искусства — поп-арту и стрит-арту.



На северо-западе перемены ждут и библиотеку № 240. Она получит название Technoscience. Основным направлением работы станут наука и высокие технологии. «Тема науки была выбрана неслучайно. Ведь совсем рядом находятся школы, где открыты классы с медицинским и инженерным уклоном, а также вузы и НИИ, специализирующиеся на информационных, нано - и биотехнологиях. Школьники, студенты и сотрудники научно-исследовательских институтов смогут найти здесь профильную литературу, послушать тематические лекции», — рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.



Читателей ждёт новый интерьер в красных, оранжевых, зелёных и белых тонах, стены украсят тематические баннеры. На лекциях расскажут о робототехнике, искусственном интеллекте, 3D-печати, интернете и других цифровых технологиях. Во время занятий со школьниками и студентами будут использоваться и современные гаджеты, например очки виртуальной реальности. В библиотеке создадут фонд научной и научно-популярной литературы «Наше цифровое будущее», в котором можно найти издания, посвящённые самым современным технологиям и перспективам их развития. А в разделе научно-фантастической литературы «Читаем будущее!» представят книги, где рассказывается о возможных изобретениях будущего, которые сейчас уже стали для нас привычными.

На северо-востоке, на территории ВДНХ, откроется «Библиотека ремесел». В читальном зале появится литература о различных видах ремёсел, среди которых гончарное дело, каллиграфия или дизайн одежды. На полках читатели смогут найти современные альбомы и журналы, а также книги о живописи, архитектуре и моде, в том числе дореволюционные издания. В читальном зале поставят уютные диваны и деревянную мебель ручной работы. В билиотеке регулярно станут проводить лекции об истории ремёсел, современном дизайне и моде, а также творческие мастер-классы. Там научат быстрому скетчингу — технике скоростного рисунка и создания силуэта, а еще расскажут о мудбордах (эскиз дизайн-проекта, состоящий из различных изображений, как правило, вырезок из журналов, и образцов тканей).

«В 2015 году в Москве прошёл краудсорсинг-проект “Моя библиотека”, в котором жители города высказали свои идеи по обновлению сети столичных читален. В результате библиотеки перешли на новый график работы, удобный москвичам, там установили аппараты для безналичной оплаты. По желанию горожан мы ввели СМС-напоминание о возврате книг, стали проводить мастер-классы. Однако эти меры носят системный, общий характер, — пояснили в Московской дирекции по развитию культурных центров. — Цель нового проекта “Точки роста” — обновить районные библиотеки и преобразовать их в уникальные профильные читальни, которые станут центром притяжения для местных жителей всех возрастов».

Проект «Точки роста» создали для тех библиотек, где всё ещё оставался дефицит читательской аудитории. Руководители учреждений выслушали идеи и пожелания своих сотрудников, а также постоянных посетителей о том, как привлечь людей, на основе этих мнений и были созданы проекты обновления каждой читальни.

«Сегодня, когда культурное предложение в городе весьма насыщенно, библиотеки ищут свою уникальность и придумывают новые форматы работы. Руководителями библиотек были представлены предложения по обновлению от трёх до семи читален в каждом округе, каждый проект рассматривался и защищался в Департаменте культуры города Москвы или дирекции по развитию культурных центров. Проекты очень разные, где-то используют совершенно новую идею для данной библиотеки, а где-то — собираются развивать уже опробованные практики. Приглашаем москвичей посетить открывающиеся “точки роста” и оценить изменения», — отметила Мария Рогачева, руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров.