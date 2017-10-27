ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На северо-востоке Москвы у реки Яуза завершилось благоустройство парка «Сад будущего». Жители района Ростокино уже могут оценить обновлённую зелёную зону, расположенную на месте бывшей усадьбы Леоново.

На территории площадью более 20 гектаров воссоздали элементы парковой культуры XVIII–XIX веков, а также установили современные объекты инфраструктуры. Они органично вписались в пространство парка и не нарушили его историческую планировку.

«До начала ремонта пешеходные дорожки и спуск к воде усадебного пруда находились в неудовлетворительном состоянии, территория парка заросла и в целом имела неухоженный вид, — рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. — Во время благоустройства большое внимание было уделено историческому значению зелёной зоны».

Несмотря на то что усадьба не сохранилась до наших дней (в начале прошлого века она сгорела) элементы регулярного парка удалось воссоздать по историческим картам XVIII–XIX веков.

Так, в парке разбили партерный цветник и построили многоуровневую террасу, ведущую к пруду. Двухвековую липовую аллею, которая частично сохранилась на территории бывшей усадьбы, дополнили молодыми деревьями. В их тени появилась выложенная плитками разного размера прогулочная дорожка.

На обновлённой территории «Сада будущего» появились современные площадки для отдыха — деревянная беседка с подвесными креслами-коконами, зона коворкинга, спортивная площадка с тренажёрами, оснащенными QR-кодами, а также детская площадка с музыкальными инструментами.

Для того чтобы посетителям было легче ориентироваться в парке, там установили навигационные стелы. Кроме того, в зоне отдыха появились пункт проката спортивного инвентаря, торговые павильоны, кафе, а также павильон администрации.

Покрытие пешеходных дорожек обновили: их вымостили плиткой, а на экотропе протяженностью 100 метров, ведущей через овраг, уложили новый деревянный настил. В «Саду будущего» уже высадили более шести тысяч кустарников, разбили более 160 тысяч квадратных метров газонов и около 1800 квадратных метров цветников.

Парк «Сад будущего» получил своё название в 2003 году — оно связано с проведением в Москве международной выставки молодежных и научно-технических проектов «ЭКСПО-Наука — 2003».

В октябре после ремонта открылся также парк в усадьбе Михалково. Он расположен на севере города и является одним из любимых мест отдыха жителей Головинского района. Ансамбль исторических зданий усадьбы находится в удовлетворительном состоянии, а вот территория парка до начала ремонта была запущена: пруды засорились и заросли водорослями, дренаж нарушился, из-за чего грунт стал сползать.

Были очищены от ила и мусора все пять прудов, расположенных на территории усадьбы, — Нижний и Верхний Михалковские, Большой, Малый и Верхний Головинские, их берега укрепили. На Малом Головинском пруду установили домики для водоплавающих птиц. Пешеходные дорожки засыпали гравием и щебнем. Кроме того, были отреставрированы две беседки-ротонды — одна около Большого Головинского пруда, другая на территории парка. Они были построены в конце XVIII века (1770–1780-е годы) одновременно с остальными постройками ансамбля по проекту архитектора Василия Баженова.

Для детей в парке обустроили три игровые площадки, а для гостей, предпочитающих активный отдых, сделали велодорожку и пять спортивных зон, в том числе для игры в волейбол и бадминтон.

Ещё в октябре для жителей города открылся парк 850-летия Москвы на юго-востоке в Марьине. Главной его достопримечательностью стала бронзовая композиция в честь Ганса Христиана Андерсена высотой в 3,5 метра. Её можно найти напротив дома 17/22 на улице Поречной. На цилиндре писателя расположилась Дюймовочка, а рядом шагает Гадкий утёнок. В руке Андерсен держит мистический зонтик из сказки «Оле-Лукойе».