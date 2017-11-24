ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москомархитектура утвердила проект реконструкции кинотеатра «Волга», расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, дом 133, корпус 1. До конца 2018 года на месте ветхого здания появится многофункциональный культурно-досуговый центр с кинозалом, выставочными зонами, ресторанами и кафе.

«После реконструкции кинотеатр “Волга” будет похож на большой стеклянный корабль. Фасад строения украсят прозрачные витражи, а вход напомнит нос судна. Вечерами на фасаде будет зажигаться подсветка. “Волга” станет новым центром притяжения жителей близлежащих районов», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Это будет уже четвёртый кинотеатр-корабль в столице. Ранее такой дизайн был утверждён для кинотеатров «Первомайский» (Измайлово), «Киргизия» (Новогиреево) и «Аврора» (Тёплый Стан).

В основу архитектурного решения легла концепция, разработанная британским архитектурным бюро Аманды Ливит — автора знаменитого Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Построенное вдоль побережья реки Тежу здание повторяет морскую волну.

Площадь обновлённого кинотеатра «Волга» составит свыше восьми тысяч квадратных метров. На первом этаже откроют кафе и рестораны. На втором — выставочные зоны и кинотеатр. Третий этаж превратят в офисное пространство.