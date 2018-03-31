ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице 7 апреля стартует традиционный фестиваль «Пасхальный дар». Праздничные мероприятия пройдут по всему городу — на улицах, площадях, в парках и возле московских храмов. Будет открыто 38 площадок. На них гостей фестиваля ждут концерты, театральные представления, пасхальные угощения и сувениры. В столице установят 150 арт-объектов, среди которых «деревья добра», пасхальные деревья, здание Белого города, восьмиметровое пасхальное яйцо, гигантские кролики, трехметровые книги и макеты московских колоколов.

В этом году главная тема фестиваля «Пасхальный дар» — благотворительность. На 17 площадках появятся двухметровые «деревья добра». Их яркая зеленая крона будет скрыта под белыми магнитными сердечками. Каждый, кто поучаствует в благотворительных проектах фестиваля, сможет снять один магнитик. Чем больше добрых дел сделают москвичи, тем скорее зазеленеют деревья.

На всех фестивальных площадках появятся еще одни деревья — пасхальные. Они будут три с половиной метра высотой, а вместо листьев на них вырастут разноцветные яйца.

Также крашеный символ праздника установят на всех центральных площадках в виде скульптур. Тут пасхальные яйца будут оформлены театральными афишами разных лет.

На Тверской площади появится весеннее небо с облаками, сделанными из белой ажурной металлической сетки. Возле памятника Юрию Долгорукому установят здание Белого города. Это собирательный образ самых известных московских и подмосковных храмов и монастырей. Их историю можно будет прочитать на информационных стендах. Высота арт-объекта — 4,7 метра.

Тут же посадят и гигантских белых кроликов, белоснежных агнцов и белых голубей —всего Тверскую площадь украсят около сорока скульптур. Дополнят праздничную атмосферу деревья, выкрашенные в белый, золотой и лазурный цвета.

На Новом Арбате установят три арт-объекта в виде трехметровых раскрытых книг. Также по всей улице поставят 14 книжных домиков с гамаками. На стенах напишут строки из стихотворений известных поэтов.

В Климентовском переулке появятся макеты самых знаменитых московских колоколов. Тут будут представлены колокола храма Христа Спасителя, колокольни Ивана Великого, Успенской звонницы Московского Кремля, большой колокол Даниловского монастыря и набатный колокол из Оружейной палаты.

На площади Юности в Зеленограде заработают детские игровые площадки с белыми пасхальными кроликами и желтыми цыплятами. В прошлом году эти арт-объекты стояли на Тверской площади.