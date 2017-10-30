ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Три маршрута по мероприятиям «Ночи искусств», которая пройдёт в Москве 4 ноября, разработали в Мосгортуре — подведомственном учреждении Департамента культуры. С их помощью москвичи и гости столицы смогут выбрать для себя подходящий вариант путешествия по площадкам праздника: короткий, средний или длинный.

«В акции “Ночь искусств” участвует 170 столичных площадок. Для того чтобы москвичам было проще ориентироваться в этом разнообразии, мы подготовили маршруты, которые охватят самые интересные мероприятия в музеях столицы. Короткий займёт шесть часов и включит в себя три мероприятия в центре города. Средний также пройдёт в центре, но за семь с половиной часов можно будет посетить уже четыре площадки. На прохождение длинного маршрута по площадкам в центре и на северо-востоке города понадобится восемь часов», — рассказал заместитель генерального директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур» Наталья Лосева.

Короткий маршрут начнётся в 16:00 с экскурсии по квартире семьи Маяковских на Большой Пресне, где горожане узнают историю любви поэта и переводчицы Элли Джонс. В 18:00 можно будет посетить культурную программу в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Там покажут экранизации пьес писателя и познакомят с искусством создания театральных декораций. А в 21:00 гостей ждут на ретродефиле в Музее моды на Ильинке. Модели представят подлинные наряды 1920–1970-х годов из коллекции историка моды Аси Аладжаловой. Посетителям также расскажут об истории костюмов, в которых москвички гуляли по городу несколько десятилетий назад.

Средний маршрут стартует в 15:00 на территории Московского зоопарка, где горожан познакомят с его историей, расскажут о работе сотрудников и жизни питомцев. В 18:00 гостей ждут в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. В 20:15 можно будет посетить экскурсию по Галерее Ильи Глазунова на Волхонке, а в 21:00 — прийти на выставку оружия в Государственный музей А.С. Пушкина, который располагается рядом с галереей.

Участников долгого маршрута приглашают в 14:00 посетить «Электромузей в Ростокине», специализирующийся на медийном искусстве. Там, например, можно ознакомиться с новейшими разработками в области видеоигр и объектами, полученными с помощью технологий 3D-печати. В 18:00 гостей ждут в Старом английском дворе на Варварке, где расскажут о жизни Московии и Англии в XVI–XVII веках. В 19:15 начнётся интерактивное занятие «Как звучали древнерусские музыкальные инструменты?» в Музее археологии Москвы на Манежной площади, а в 21:00 — концерт певца Петра Налича в Доме-музее Марины Цветаевой.