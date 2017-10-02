ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Комплекса городского хозяйства города Москвы 2 октября приступили к посадке луковиц тюльпанов, которые украсят столицу к майским праздникам в 2018 году.

«Всего на основных городских объектах мы высадим около 2,5 миллиона луковиц тюльпанов на общей площади более 35 тысяч квадратных метров. Посадка продлится до середины октября», — рассказал представитель пресс-службы комплекса.

Растения появятся на 120 площадках, в числе которых скверы на улице 1905 года и у памятника Карлу Марксу на площади Революции, клумбы возле торгово-развлекательного центра «Манеж», а также на Кутузовском и Ленинском проспектах, Рублёвском шоссе.

В самом крупном цветнике страны у Триумфальной арки, площадь которого составляет почти шесть тысяч квадратных метров, специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» высадят около 90 тысяч белых, жёлтых и розовых тюльпанов. Весной они будут расти вместе с виолой жёлтого, белого, синего, красного, оранжевого и других цветов.