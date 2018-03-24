ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В театре "Модерн" 8 и 9 апреля состоится премьера мюзикла "Мечтатели". Спектакль для всей семьи обещает стать настоящим праздником детства.

Идейным вдохновителем, композитором и продюсером постановки выступил Евгений Орлов — президент творческого движения "Республика Kids" и фестиваля "Поколение NEXT", открывший миру много известных имён.

Режиссёр-постановщик спектакля — Светлана Горшкова, художник-постановщик — Марина Алимова, хореограф — Антон Варфоломеев.

Вместе с учениками школы-студии "Республика Kids", студии театра "Модерн" и другими артистами на сцену выйдут победители и участники популярных телевизионных шоу и конкурсов. Начало в 19:00.