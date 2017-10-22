ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Дубне, Реутове и Черноголовке пройдёт музыкальный фестиваль Cultural intelligence. С 4 по 25 ноября в трёх наукоградах состоятся концерты, а также мастер-классы для учащихся музыкальных школ и школ искусств, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.



«В Московской области 4 ноября открывается музыкальный фестиваль Cultural intelligence, который охватит наукограды региона. Главная цель фестиваля – поддержка молодых музыкантов и художников Подмосковья, повышение их профессионального мастерства», – говорится в сообщении.



Как напомнили в пресс-службе, первый фестиваль прошёл в 2015 году в Черноголовке, он получился мультижанровым и охватил все эпохи и стили: от средневекового барокко до современной и джазовой музыки. В рамках проекта состоялись четыре концерта, которые вызвали у публики большой интерес. На сцене выступили молодые и уже состоявшиеся российские исполнители Алексей Лундин (скрипка), Анастасия Черток (орган), Александр Гиндин (фортепиано), Ольга Демина (виолончель), Александр Шевляков (аккордеон) и другие. В заключительном концерте фестиваля принял участие известный кинорежиссёр Андрей Эшпай, представивший свою работу «Река времён».



В этом году фестиваль охватит три наукограда – Дубну, Реутов и Черноголовку. Помимо трёх концертов, в которых примут участие 35 музыкантов Московской области, запланировано проведение мастер-классов для учащихся музыкальных школ и школ искусств, поясняется в материале.



Закрытие фестиваля пройдёт 25 ноября в киноконцертном зале Дома учёных Научного центра РАН. Помимо российских исполнителей, в заключительном концерте перед зрителями выступят гости из Германии, уточняется в пресс-релизе.