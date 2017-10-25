ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Улицу кладов удалось открыть московским археологам во время работ в рамках городской программы благоустройства «Моя улица». Уже второй за два месяца тайник с монетами найден на Нижней Радищевской улице. В конце сентября там нашли 41 копейку из сплава серебра и меди времён правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII век). Теперь неподалёку от первого клада обнаружены 97 монет из такого же сплава. Новая находка датируется концом XVII — началом XVIII века.

«Клад найден при осмотре строительной траншеи у дома 10, строения 1 на Нижней Радищевской улице поблизости от церкви Николая Чудотворца на Болванке. Возможно, эта церковь и была в своё время ориентиром для того, кто оставил монеты. Во всяком случае, только она сохранилась с тех времён на данном участке. Сам клад мог быть зарыт, к примеру, под оградой церкви», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, общий вес клада составляет 23,8 грамма. Монеты небольшие: их диаметр не превышает восьми миллиметров, толщина каждой — около миллиметра. Для своего времени это была весьма приличная сумма. На один рубль можно было купить 120 килограммов ржи или 14,5 метра льняного холста. Для сравнения, средний оклад служащего в Москве тогда составлял примерно девять рублей в год. Как предполагают учёные, это пореформенные копейки времён Петра I (1696–1718 годы). Они были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века.

Копейки находились глубоко в земле. Сосуд или мешочек, в котором их закопали, не уцелел. Из-за наличия меди в составе монет они окислились и крепко прилипли друг к другу. Археологам пришлось потрудиться, чтобы разделить копейки. Однако благодаря этому монеты сохранили целостность. Как и предыдущий клад, эти деньги найдены в техногенном перекопе XX века — траншее со старыми коммуникациями. Вероятнее всего, при прокладке труб много лет назад копейки попросту не заметили.

Обе находки на Нижней Радищевской улице обнаружил археолог-волонтер Борис Токанов. Он же нашёл клад времен Ивана Грозного в шахматной фигуре на Пречистенке в мае этого года.