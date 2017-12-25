ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Традиционный парад Снегурочек пройдёт в центре столицы вечером 26 декабря. Принять в нём участие смогут все желающие, необходимо лишь облачиться в костюм помощницы и внучки Деда Мороза или хотя бы примерить её шапочку. Парад Снегурочек проведут в Москве в четвёртый раз на фестивале «Путешествие в Рождество».

Сбор участников запланирован в 19:00 возле памятника Константину Тимирязеву на Тверском бульваре. А в 19:30 начнется веселая прогулка до Новопушкинского сквера, где располагается ледовый театр. Сопровождать Снегурочек будет джаз-банд, играющий попурри из новогодних мелодий, а также фьеки — сказочные персонажи, живущие на заснеженных островах. В них перевоплотятся актеры театра «Огненные люди», нарядившись в белые пушистые костюмы, светящиеся в темноте.

Участники парада будут танцевать, петь песни и фотографироваться. Вся прогулка, чтобы Снегурочки не замёрзли, займёт не более 40–45 минут. В конце пути обладатель самого оригинального костюма получит подарок. Парад проведут вечером, чтобы все желающие присоединиться к нему успели переодеться после работы. Тем, кто хочет примерить образ Снегурочки, но не достал костюма, организаторы шествия выдадут шапочку внучки Деда Мороза. В прошлом году в таком параде приняли участие более 300 Снегурочек.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве 22 декабря. В этом году он посвящен театру. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы идут на улицах, бульварах и площадях города ежедневно до 14 января. Главными местами праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа представлена на обновленном Садовом кольце.