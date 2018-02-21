ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти 100 домов на центральных улицах столицы превратят в световые инсталляции в честь Дня защитника Отечества. Вечером 23 февраля на зданиях зажгутся лампы в цветах флага России.

«На время праздников на центральных столичных улицах традиционно будет включена праздничная подсветка. В честь Дня защитника Отечества порядка ста объектов на Тверской улице, 1-й Тверской-Ямской, проспекте Мира, Большой Якиманке и Новом Арбате окрасятся в цвета триколора — красный, синий, белый», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Архитектурно-художественная подсветка будет работать на Крымском, Новоспасском, Большом Устьинском, Большом Москворецком мостах, Триумфальной арке, а также в центральных скверах города. В праздничный динамический режим будут переведены и ландшафтное освещение в парке «Зарядье», а также подсветка на крупнейших въездных группах столицы — на Рублёвском, Можайском, Варшавском, Рублево-Успенском шоссе.

В честь Дня защитника Отечества на медиафасадах будут транслировать поздравительные видеоролики, а улицы и площади украсят порядка 400 плакатов. «Видеоролик ко Дню защитника Отечества москвичи и гости города смогут увидеть на медиафасах уже 22 февраля в 17:57», — добавил заместитель Мэра Москвы.

Поздравительное видео с изображениями солдат и матросов, орденов, медалей, кораблей и флага России будет транслироваться три дня. При включении ролика будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.