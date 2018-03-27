ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 300 художников из шести стран в мае примут участие в II Международном открытом фестивале графики «VITA-ART-TIME», которой пройдет на площадке Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова. В этом году фестиваль приурочили к 75-летию Сталинградской Победы.



Как пояснили в комитете культуры Волгоградской области, на первый этап конкурсного отбора было прислано свыше 300 работ в различных видах печатной графики: офорт, сухая игла, линогравюра, ксилография, литография, шелкография. Из их числа жюри отобрало около 130 работ для участия во втором этапе смотра, в ходе которого определят лауреатов. Затем откроется итоговая выставка: экспозиция примет первых посетителей 4 мая в выставочном зале музея Машкова. Отметим, в фестивале примут участие как именитые художники, так и совсем молодые авторы. По окончании выставки все работы будут переданы в дар музею.



Напомним, по итогам областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации года», который проводился как региональный этап всероссийского смотра «Менеджер года», в сфере культуры лучшей организацией был назван Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова, а лучшим менеджером — его директор Варвара Озёрина.



Учреждение культуры постоянно совершенствует свою деятельность, предлагая современные формы работы, увеличивая количество экспозиций и привлекая новых посетителей. Так, в 2016 году на площадке музея прошла 21 выставка, в 2017-м – уже 28 проектов. В прошлом году количество участников массовых мероприятий превысило 16 тысяч человек, также разработана новая линейка брендированной сувенирной продукции с использованием символики музея и произведений его коллекции.



Одна из особенностей музея — наличие двух экспозиционных площадок: в основном здании на проспекте Ленина, 21 и в обновленном выставочном зале на улице Чуйкова, 37. Последний был открыт 1 марта 2017 года после масштабной реконструкции. Впервые в городе было создано пространство, отвечающее всем современным музейным требованиям, оборудованное специализированной системой освещения, климат-контролем. Зал прекрасно приспособлен для экспонирования произведений современного искусства, но в то же время здесь по-новому зазвучали классические шедевры из фондов музея. За год работы выставочный зал стал местом притяжения горожан, здесь реализуются не только музейные, но и другие культурные и образовательные проекты.