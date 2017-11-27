ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском зоопарке начала работать почта Деда Мороза. Ящик для новогодних писем установили в здании музея истории зоопарка и зоопарковского дела на старой территории. Интерьер почтового отделения напоминает кабинет Деда Мороза в его резиденции в Великом Устюге. В помещении установили камин, разместили письменный стол и кресло-качалку, в котором любит отдыхать волшебник.

"Новогодняя почта будет открыта до 29 декабря включительно, ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 09:00 до 17:00. Все письма горожан доставят лично Деду Морозу", — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Принимать корреспонденцию Дед Мороз будет по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. На конверте нужно указать обратный адрес, имя и фамилию отправителя.

В пресс-службе добавили, что самые необычные послания войдут в видеообращение Деда Мороза к посетителям зоопарка. Видео с поздравлением будут транслировать 29 декабря на мультимедийном мониторе на новой территории зоосада в "Зоодепо".

Последний раз Дед Мороз приезжал в гости в Московский зоопарк в 2016 году.