28.03.2018, 11:05
Вадим Репин посвятил своей маме сольный концерт
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 марта в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца прошёл концерт Вадима Репина, который он посвятил своей маме. Скрипач исполнил двухчасовую сольную программу вместе с пианистом Андреем Коробейниковым. Его предыдущее сольное выступление родной город слышал 30 лет назад. В программе концерта произошла замена произведения: в память о жертвах событий в Кемерово прозвучала Соната №1 Сергея Прокофьева, одно из самых трагических сочинений для скрипки и фортепиано. Концерт вошёл в программу Транссибирского Арт-Фестиваля.
«В Новосибирске я не выступал с сольным концертом более 30 лет, – говорит Вадим Репин, – Мой последний концерт здесь был, по-моему, в 1986 году, перед конкурсом Королевы Елизаветы... А мне об этом напомнила мама! У неё в этом году юбилей – ей исполняется 70 лет. Она попросила сыграть для неё сольный концерт, и я решил сделать ей такой подарок».
Постоянные слушатели концертов Транссибирского Арт-Фестиваля знают Галину Репину в лицо: она посещает все фестивальные события, окружает вниманием, добрым отношением и заботой всех участников фестиваля – будь то звёзды мировой музыки или начинающие исполнители.
«Сейчас я могу оценить ту степень посвящения, которую проявляла мама в годы моей учебы, а тогда, будучи мальчишкой, я не мог в полной мере этого понять. Теперь же события тех лет я не могу вспоминать без слёз. Это было абсолютное, безусловное посвящение себя и своей жизни – на 100 процентов, – рассказывает Вадим Репин, – Мама брала ночную работу – чтобы успевать днём ходить со мной на занятия в консерваторию, она сидела на уроках и записывала все замечания, скандалила со мной чтобы я занимался на рояле – потому что кто-то сказал что это необходимо. Помню историю, как она взяла в долг, наверное, у семидесяти людей чтобы у меня был необходимый смычок. Не разбираясь в музыкальных тонкостях, мама просто делала всё от неё зависящее, чтобы я развивался. Это было посвящение абсолютно без оглядки».
На концерте прозвучали Соната для скрипки и фортепиано Дебюсси, Соната №3 для скрипки и фортепиано Грига, Рапсодия №1 для скрипки и фортепиано Бартока и Соната №1 для скрипки и фортепиано Прокофьева, решение об исполнении которой (вместо Сонаты №2 Прокофьева) музыканты приняли в связи с трагическими событиями в Кемерово.
«Мы с Андреем Коробейниковым выбрали для этого особенного концерта программу, которую исполняли многократно: она, например, звучала в Париже и Лондоне. Мы в ней уверены, поэтому привезли в Новосибирск, – рассказал Вадим Репин, – При этом утром в день концерта мы приняли решение о замене одного произведения. Все знают, какая трагедия совершилась в Кемерово: это событие совершенно ужасное – мне кажется ни один человек сегодня ни в мире искусства, ни в своей профессии не может пройти мимо него. В память о жертвах прозвучала Первая соната Прокофьева – одно из самых трагичных произведений для нашего состава, для дуэта, – и одно из самых гениальных» .
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остается Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта.
Билеты на концерты фестиваля доступны на сайте Новосибирской филармонии.
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, была представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижеры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Корея/США), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизменно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представил российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получила масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания провела Академия арт-журналистики, в рамках которой состоялись открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
«В Новосибирске я не выступал с сольным концертом более 30 лет, – говорит Вадим Репин, – Мой последний концерт здесь был, по-моему, в 1986 году, перед конкурсом Королевы Елизаветы... А мне об этом напомнила мама! У неё в этом году юбилей – ей исполняется 70 лет. Она попросила сыграть для неё сольный концерт, и я решил сделать ей такой подарок».
Постоянные слушатели концертов Транссибирского Арт-Фестиваля знают Галину Репину в лицо: она посещает все фестивальные события, окружает вниманием, добрым отношением и заботой всех участников фестиваля – будь то звёзды мировой музыки или начинающие исполнители.
«Сейчас я могу оценить ту степень посвящения, которую проявляла мама в годы моей учебы, а тогда, будучи мальчишкой, я не мог в полной мере этого понять. Теперь же события тех лет я не могу вспоминать без слёз. Это было абсолютное, безусловное посвящение себя и своей жизни – на 100 процентов, – рассказывает Вадим Репин, – Мама брала ночную работу – чтобы успевать днём ходить со мной на занятия в консерваторию, она сидела на уроках и записывала все замечания, скандалила со мной чтобы я занимался на рояле – потому что кто-то сказал что это необходимо. Помню историю, как она взяла в долг, наверное, у семидесяти людей чтобы у меня был необходимый смычок. Не разбираясь в музыкальных тонкостях, мама просто делала всё от неё зависящее, чтобы я развивался. Это было посвящение абсолютно без оглядки».
На концерте прозвучали Соната для скрипки и фортепиано Дебюсси, Соната №3 для скрипки и фортепиано Грига, Рапсодия №1 для скрипки и фортепиано Бартока и Соната №1 для скрипки и фортепиано Прокофьева, решение об исполнении которой (вместо Сонаты №2 Прокофьева) музыканты приняли в связи с трагическими событиями в Кемерово.
«Мы с Андреем Коробейниковым выбрали для этого особенного концерта программу, которую исполняли многократно: она, например, звучала в Париже и Лондоне. Мы в ней уверены, поэтому привезли в Новосибирск, – рассказал Вадим Репин, – При этом утром в день концерта мы приняли решение о замене одного произведения. Все знают, какая трагедия совершилась в Кемерово: это событие совершенно ужасное – мне кажется ни один человек сегодня ни в мире искусства, ни в своей профессии не может пройти мимо него. В память о жертвах прозвучала Первая соната Прокофьева – одно из самых трагичных произведений для нашего состава, для дуэта, – и одно из самых гениальных» .
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остается Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства и Губернатора Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг».
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта.
Билеты на концерты фестиваля доступны на сайте Новосибирской филармонии.
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, была представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижеры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Корея/США), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизменно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представил российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получила масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания провела Академия арт-журналистики, в рамках которой состоялись открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
Источник: Транссибирский Арт-Фестиваль