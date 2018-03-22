ОРЕАНДА-НОВОСТИ Неизведанную кинематографическую планету предлагает открыть москвичам Центр документального кино, где пройдет вечер кино Фарерских островов. В программе — три истории о сильных и страстных людях, живущих на краю света, в холодном раю.



Две картины можно посмотреть онлайн, а третью, «Мечты у моря», — на большом экране. Это хрупкая повесть о дружбе и томлении, любви и желаниях. Главная героиня Эстер живет в гармонии с собой и миром до тех пор, пока в ее жизни не появляется Рагна, приехавшая на остров со своей несчастной матерью и смешным младшим братом. Мятущаяся Рагна лишает сна и Эстер, которая только начинает грезить о чем-то большем.



Для режиссера Сакариса Стоуры это полнометражный дебют. Первые короткометражки, «Икар» и «Пассажиры», он выпустил еще во время учебы в Норвегии. Снятая на Фарерских островах короткометражка «Зимнее утро» удостоилась специального приза конкурсной программы Берлинского кинофестиваля.



Фильм будет идти на фарерском языке с русскими субтитрами. Ленту можно посмотреть 23 марта (начало в 19:30), после показа режиссер ответит на вопросы зрителей. 24 марта показ картины начнется в 17:15, 25 марта — в 13:15. Билеты — по ссылке.