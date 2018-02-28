Великопостные концерты в Соборе трёх органов прозвучат в рамках I Органного Фестиваля
28.02.2018, 11:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Великопостные концерты в Соборе трёх органов пройдут в рамках I Органного Фестиваля.
03 марта 2018, суббота, 20:15
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Музыкальные открытия: Бах, Моцарт, Одоевский
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Егор Колесов, орган
Руслан Шмельков, кларнет
Санкт-Петербург
Музыкальные открытия. Кларнет&Орган – смелый творческий проект, созданный двумя талантливыми музыкантами, выпускниками Российской академии музыки имени Гнесиных, органистом Егором Колесовым и кларнетистом Русланом Шмельковым. Дуэт принимает активное участие в разнообразных фестивалях в Санкт-Петербурге, Москве, Кирове.
Сочетание органа и кларнета – достаточно редкое и необычное явление в мире музыки. Многие аранжировки, которые входят в репертуар ансамбля, сделаны самими музыкантами. Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. Оригинально и неожиданно звучит знаменитое Adagio из концерта для кларнета с оркестром Моцарта и соната Баха соль минор. В концертной программе присутствуют сочинения композиторов самых разных стран - Норвегии (Карлсен, Хагеллан), Дании (Гаде), Англии (Смарт) и России (Одоевский, Рахманинов). Многие имена не знакомы российской публике и станут для них настоящими МУЗЫКАЛЬНЫМИ ОТКРЫТИЯМИ!
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 марта 2018, воскресенье, 17 часов
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Музыка пробуждения: Бах, Мендельсон, Вьерн
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Елена Антипина, орган
Санкт-Петербург
Музыка пробуждения. Бессмертные творения великого Баха, в течение всей своей жизни писавшего для органа, прозвучат в обрамлении сочинений его соотечественников и французских композиторов. Это старший современник Баха – Букстехуде, оказавший колоссальное влияние на его творчество и высоко оценивший дар лейципгского кантора. Выдающийся немецкий романтик, Мендельсон, служивший, как и его великий предшественник органистом в Томаскирхе, который вернул миру творчество Баха. Вьерн, непревзойдённый создатель сочинений для «симфонического» органа. И, наконец, Форе, название самого известного сочинения которого – «Пробуждение», легло в основу концепции концерта петербургской органистки Елены Антипиной.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
10 марта 2018, суббота, 20:15
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Весенняя серенада: Бах, Гендель, Шуберт
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Дина Ихина
Денис Маханьков, орган
Геннадий Никонов, труба, контратенор
Санкт-Петербург
Первый месяц весны. Время пробуждения и надежд. Очаровательная органная пара – Дина Ихина и Денис Маханьков. В ансамбле с органистами выступит уникальный музыкант – контртенор и трубач Геннадий Никонов. Музыканты представят яркую и контрастную программу: сочинения Баха и современных композиторов для органа соло и органа в четыре руки. Оригинальные произведения и транскрипции для трубы Штамма и Бабаджаняна в сопровождении органа. Музыку к кинофильмам. Чудесное сочетание редкого тембра голоса и органа в уникальной акустике храма. Шуберт. Гендель. Каччини. «Весенняя серенада» – яркий и незабываемый концерт в Соборе трёх органов.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 марта 2018, воскресенье, 17 часов
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Звучащая красота: Бах, Брамс, Франк
Исполнители:
Наталья Шульц, флейта
Галина Ельшаева, орган
Санкт-Петербург
Германия и Франция – две самые «органные» страны. Философский гений Баха, лиризм и мощь Франка, особый почерк Брамса, в творчестве которого объединились самые разные традиции немецкой композиторской школы – это Музыка вечности, в любые эпохи вызывающая самые чистые и светлые эмоции. Наряду с сольными органными сочинениями, в концерте прозвучит голос флейты в ансамбле с Королём инструментов. Наталья Шульц и Галина Ельшаева исполнят опусы Кванца, Карла Филиппа Эмануэля Баха и Лахнера. Лучшая музыка мирового репертуара в концерте «Звучащая красота»
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
17 марта 2018, суббота, 20:15
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Галантность и романтизм. Вечер музыки для органа, клавесина и голоса.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Юлия Фролова, меццо-сопрано
Екатерина Лихина, клавесин, орган
Санкт-Петербург
Известная петербургская клавесинистка Екатерина Лихина в ансамбле с вокалисткой Юлией Фроловой представят изысканную и разнообразную программу. Прозвучат клавирные сочинения старых английских мастеров – Берда, Дауленда и Гибонса, а также великого Баха. Фрагменты из органных месс Куперена. Вокальные хиты Генделя, Сен-Санса и Россини. Продолжив барочную традицию, Екатерина Лихина выступит в двух ипостасях – как клавесинистка и органистка в течение одного вечера. Галантность и романтизм – вечер музыки для органа, клавесина и голоса.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
18 марта 2018, воскресенье, 17 часов
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Романтический диалог. Скрипка и орган
Исполнители:
Елена Найман, скрипка
Лилия Кузнецова, орган
Санкт-Петербург
Скрипка и орган – прекрасное сочетание тембров под высокими сводами храма. Неподдельное очарование романтической немецкой музыки и уникальный концерт Виктора Волошинова для скрипки и органа. Мало известное в России творчество Райнбергера, поражающее напевностью и строгой красотой. Разные страны и музыкальные мышления встретятся в «Романтическом диалоге» петербургских талантливых музыкантов Лилии Кузнецовой и Елены Найман.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
24 марта 2018, суббота, 20:15
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Органная фантазия на русскую тему
Исполнители:
Лауреаты Международных конкурсов
Светлана Фурник, орган,
Тамара Кузнецова, сопрано
Далеко не всем любителям музыки известно, что русские композиторы писали музыку для органа, а князь Владимир Одоевский оставил уникальное композиторское наследие в репертуаре Короля инструментов. По заказу Одоевского петербургский органостроитель Мельцель изготовил кабинетный орган Себастианон, названный в честь Баха, на котором играл и импровизировал сам Одоевский, а также его гости, в том числе Михаил Глинка!
Знаете ли вы, что первый выпускник Петербургской консерватории Пётр Ильич Чайковский обучался игре на органе? В концерте «Органная фантазия на русскую тему» наряду с сольными органными сочинениями, прозвучат и шедевры вокального репертуара – от романсов до оперных арий. Необычную и красивейшую программу представит органно-вокальный дуэт – Светлана Фурник и Тамара Кузнецова.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
25 марта 2018, воскресенье, 17 часов
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Морис Дюрюфле
Реквием
Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии
(1 Красноармейская, дом 11)
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов
Камерный хор Петербургские серенады
Художественный руководитель и дирижёр
Егор Лосев
Лауреат международных конкурсов
Екатерина Маришкина, орган,
Санкт-Петербург
Прекрасный хор «Петербургские серенады» под руководством яркого и харизматичного маэстро Егора Лосева и хорошо известная в Петербурге и за его пределами органистка Екатерина Маришкина представят редко исполняемое сочинение Мориса Дюрюфле – Реквием. Оно датируется 1947 годом и посвящено памяти отца композитора. В центре повествования – трагедия Второй мировой войны. В Реквиеме объединены традиции григорианского хорала и романтические гармониии. Полифоническое звучание хора подчёркивает глубину и значимость драматургии этого удивительного музыкального действа. Дюрюфле – продолжатель традиций отца-основателя французской органной романтической школы – Сезара Франка. Ярко одарённый композитор и виртуозный органист, он по праву снискал славу последнего французского романтика. Достойное обрамление Реквиема – сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Каспара Керля для сольного органа.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
03 марта 2018, суббота, 20:15
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Музыкальные открытия: Бах, Моцарт, Одоевский
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Егор Колесов, орган
Руслан Шмельков, кларнет
Санкт-Петербург
Музыкальные открытия. Кларнет&Орган – смелый творческий проект, созданный двумя талантливыми музыкантами, выпускниками Российской академии музыки имени Гнесиных, органистом Егором Колесовым и кларнетистом Русланом Шмельковым. Дуэт принимает активное участие в разнообразных фестивалях в Санкт-Петербурге, Москве, Кирове.
Сочетание органа и кларнета – достаточно редкое и необычное явление в мире музыки. Многие аранжировки, которые входят в репертуар ансамбля, сделаны самими музыкантами. Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. Оригинально и неожиданно звучит знаменитое Adagio из концерта для кларнета с оркестром Моцарта и соната Баха соль минор. В концертной программе присутствуют сочинения композиторов самых разных стран - Норвегии (Карлсен, Хагеллан), Дании (Гаде), Англии (Смарт) и России (Одоевский, Рахманинов). Многие имена не знакомы российской публике и станут для них настоящими МУЗЫКАЛЬНЫМИ ОТКРЫТИЯМИ!
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 марта 2018, воскресенье, 17 часов
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Музыка пробуждения: Бах, Мендельсон, Вьерн
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Елена Антипина, орган
Санкт-Петербург
Музыка пробуждения. Бессмертные творения великого Баха, в течение всей своей жизни писавшего для органа, прозвучат в обрамлении сочинений его соотечественников и французских композиторов. Это старший современник Баха – Букстехуде, оказавший колоссальное влияние на его творчество и высоко оценивший дар лейципгского кантора. Выдающийся немецкий романтик, Мендельсон, служивший, как и его великий предшественник органистом в Томаскирхе, который вернул миру творчество Баха. Вьерн, непревзойдённый создатель сочинений для «симфонического» органа. И, наконец, Форе, название самого известного сочинения которого – «Пробуждение», легло в основу концепции концерта петербургской органистки Елены Антипиной.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
10 марта 2018, суббота, 20:15
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Весенняя серенада: Бах, Гендель, Шуберт
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Дина Ихина
Денис Маханьков, орган
Геннадий Никонов, труба, контратенор
Санкт-Петербург
Первый месяц весны. Время пробуждения и надежд. Очаровательная органная пара – Дина Ихина и Денис Маханьков. В ансамбле с органистами выступит уникальный музыкант – контртенор и трубач Геннадий Никонов. Музыканты представят яркую и контрастную программу: сочинения Баха и современных композиторов для органа соло и органа в четыре руки. Оригинальные произведения и транскрипции для трубы Штамма и Бабаджаняна в сопровождении органа. Музыку к кинофильмам. Чудесное сочетание редкого тембра голоса и органа в уникальной акустике храма. Шуберт. Гендель. Каччини. «Весенняя серенада» – яркий и незабываемый концерт в Соборе трёх органов.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 марта 2018, воскресенье, 17 часов
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Звучащая красота: Бах, Брамс, Франк
Исполнители:
Наталья Шульц, флейта
Галина Ельшаева, орган
Санкт-Петербург
Германия и Франция – две самые «органные» страны. Философский гений Баха, лиризм и мощь Франка, особый почерк Брамса, в творчестве которого объединились самые разные традиции немецкой композиторской школы – это Музыка вечности, в любые эпохи вызывающая самые чистые и светлые эмоции. Наряду с сольными органными сочинениями, в концерте прозвучит голос флейты в ансамбле с Королём инструментов. Наталья Шульц и Галина Ельшаева исполнят опусы Кванца, Карла Филиппа Эмануэля Баха и Лахнера. Лучшая музыка мирового репертуара в концерте «Звучащая красота»
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
17 марта 2018, суббота, 20:15
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Галантность и романтизм. Вечер музыки для органа, клавесина и голоса.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Юлия Фролова, меццо-сопрано
Екатерина Лихина, клавесин, орган
Санкт-Петербург
Известная петербургская клавесинистка Екатерина Лихина в ансамбле с вокалисткой Юлией Фроловой представят изысканную и разнообразную программу. Прозвучат клавирные сочинения старых английских мастеров – Берда, Дауленда и Гибонса, а также великого Баха. Фрагменты из органных месс Куперена. Вокальные хиты Генделя, Сен-Санса и Россини. Продолжив барочную традицию, Екатерина Лихина выступит в двух ипостасях – как клавесинистка и органистка в течение одного вечера. Галантность и романтизм – вечер музыки для органа, клавесина и голоса.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
18 марта 2018, воскресенье, 17 часов
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Романтический диалог. Скрипка и орган
Исполнители:
Елена Найман, скрипка
Лилия Кузнецова, орган
Санкт-Петербург
Скрипка и орган – прекрасное сочетание тембров под высокими сводами храма. Неподдельное очарование романтической немецкой музыки и уникальный концерт Виктора Волошинова для скрипки и органа. Мало известное в России творчество Райнбергера, поражающее напевностью и строгой красотой. Разные страны и музыкальные мышления встретятся в «Романтическом диалоге» петербургских талантливых музыкантов Лилии Кузнецовой и Елены Найман.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
24 марта 2018, суббота, 20:15
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Органная фантазия на русскую тему
Исполнители:
Лауреаты Международных конкурсов
Светлана Фурник, орган,
Тамара Кузнецова, сопрано
Далеко не всем любителям музыки известно, что русские композиторы писали музыку для органа, а князь Владимир Одоевский оставил уникальное композиторское наследие в репертуаре Короля инструментов. По заказу Одоевского петербургский органостроитель Мельцель изготовил кабинетный орган Себастианон, названный в честь Баха, на котором играл и импровизировал сам Одоевский, а также его гости, в том числе Михаил Глинка!
Знаете ли вы, что первый выпускник Петербургской консерватории Пётр Ильич Чайковский обучался игре на органе? В концерте «Органная фантазия на русскую тему» наряду с сольными органными сочинениями, прозвучат и шедевры вокального репертуара – от романсов до оперных арий. Необычную и красивейшую программу представит органно-вокальный дуэт – Светлана Фурник и Тамара Кузнецова.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
25 марта 2018, воскресенье, 17 часов
I Органный фестиваль «Великопостные концерты в Соборе трёх органов»
Морис Дюрюфле
Реквием
Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии
(1 Красноармейская, дом 11)
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов
Камерный хор Петербургские серенады
Художественный руководитель и дирижёр
Егор Лосев
Лауреат международных конкурсов
Екатерина Маришкина, орган,
Санкт-Петербург
Прекрасный хор «Петербургские серенады» под руководством яркого и харизматичного маэстро Егора Лосева и хорошо известная в Петербурге и за его пределами органистка Екатерина Маришкина представят редко исполняемое сочинение Мориса Дюрюфле – Реквием. Оно датируется 1947 годом и посвящено памяти отца композитора. В центре повествования – трагедия Второй мировой войны. В Реквиеме объединены традиции григорианского хорала и романтические гармониии. Полифоническое звучание хора подчёркивает глубину и значимость драматургии этого удивительного музыкального действа. Дюрюфле – продолжатель традиций отца-основателя французской органной романтической школы – Сезара Франка. Ярко одарённый композитор и виртуозный органист, он по праву снискал славу последнего французского романтика. Достойное обрамление Реквиема – сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Каспара Керля для сольного органа.
Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
Источник: Санкт-Петербургская консерватория