ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В декабре ВКонтакте проведёт первую честную музыкальную премию и расскажет о самых популярных, самых прослушиваемых российских и зарубежных музыкантах в стране. Продюсером VK Music Awards выступит Тимур Бекмамбетов.

Впервые в истории вручение премии будет доступно для пользователей социальной сети в жанре screen-reality. Прямая трансляция пройдёт на экране мобильных телефонов в формате 9:16 — как у историй ВКонтакте. Ведущим премии станет Павел Воля.

«Потребление музыки давно изменилось, а музыкальные премии за последние 20 лет не поменялись никак — мутные критерии, одни и те же лица. ВКонтакте —крупнейшая музыкальная платформа в России, мы создали новую культуру потребления музыки и легализовали её, подписав контракт со всеми крупнейшими правообладателями. Теперь настало время наградить настоящих звёзд — не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди. Чтобы попасть на эту премию, не нужно будет покупать билеты, достаточно открыть трансляцию в приложении ВКонтакте», — отметил Александр Круглов, директор по маркетингу ВКонтакте.

«На наших глазах происходит радикальное изменение в индустрии развлечений — музыка, кино, телевидение и интернет, дополняя друг друга, образуют принципиально новый, интерактивный тип медиа. VK Music Awards — это по-настоящему инновационный проект. Такого ещё не делал никто. Наша церемония будет транслироваться онлайн и позволит многомиллионной аудитории VK ощущать себя активными участниками происходящего на экране! А самое главное, они смогут не только смотреть, но и общаться с любимыми артистами в прямом эфире», — прокомментировал Тимур Бекмамбетов, продюсер VK Music Awards.