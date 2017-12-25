ВКонтакте запустила маркет-платформу для быстрой публикации рекламы в сообществах
25.12.2017, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ВКонтакте запустила маркет-платформу для быстрой публикации рекламы в сообществах.
Маркет-платформа - новая система для быстрой публикации рекламы в сообществах. С 25 декабря она заменит Биржу ВКонтакте.
Маркет-платформа упростит работу рекламодателей с помощью автоподбора сообществ. Достаточно указать бюджет и даты кампании - система сама предложит оптимальный список групп с максимальным охватом в рамках бюджета.
Все рекламные записи проходят модерацию и публикуются в сообществе автоматически. Администратор может отклонить заявку при указании причины, а в ближайших релизах появится возможность фильтровать тематики рекламы и рекламодателей при помощи чёрного списка.
В тестовом режиме Маркет-платформа начала работу 25 декабря, в январе 2018 года функциональность будет расширена. Все сообщества переключатся на новую систему автоматически.
Андрей Новосельский, руководитель разработки рекламных технологий ВКонтакте:
"Реклама - основной источник дохода для сообществ ВКонтакте. В этом году мы запустили Рекламную сеть и уже делимся заработком с 8 тысячами групп. А с сегодняшнего дня станет удобнее размещать рекламу в конкретных группах - теперь рекламодатель получает подборку подходящих под бюджет сообществ, а заявки принимаются администраторами автоматически".
Также сегодня ВКонтакте запустит каталог нативных интеграций - приложение, в котором будет размещаться информация о сообществах и их рекламных предложениях. Администраторы могут указать ключевые преимущества, возможные нативные форматы, цены, а также успешные кейсы нативной рекламы. Приложение будет доступно в группах ВКонтакте для Бизнеса и Администрирование сообществ.
Ирина Румянцева, руководитель отдела клиентского сервиса ВКонтакте говорит:
"Мы видим большой потенциал в нативных размещениях. Такой формат позволяет владельцам сообществ предложить рекламодателю не только охват, но и ценную экспертизу по созданию интересного аудитории контента. Так выигрывают все: рекламодатель получает возможность взаимодействовать с потребителями в интерактивном формате, а администратор сообщества - сохранять лояльность аудитории".
В сентябре представители ВКонтакте объявили о поддержке нативных интеграций - брендированных публикаций в сообществах. Такие материалы органично вписываются в контент, полезны и информативны, при этом содержат упоминание рекламодателя или партнёра. Нативные интеграции не нужно помечать специальной меткой, правило 5 рекламных записей в сутки к ним не применяется.
Маркет-платформа - новая система для быстрой публикации рекламы в сообществах. С 25 декабря она заменит Биржу ВКонтакте.
Маркет-платформа упростит работу рекламодателей с помощью автоподбора сообществ. Достаточно указать бюджет и даты кампании - система сама предложит оптимальный список групп с максимальным охватом в рамках бюджета.
Все рекламные записи проходят модерацию и публикуются в сообществе автоматически. Администратор может отклонить заявку при указании причины, а в ближайших релизах появится возможность фильтровать тематики рекламы и рекламодателей при помощи чёрного списка.
В тестовом режиме Маркет-платформа начала работу 25 декабря, в январе 2018 года функциональность будет расширена. Все сообщества переключатся на новую систему автоматически.
Андрей Новосельский, руководитель разработки рекламных технологий ВКонтакте:
"Реклама - основной источник дохода для сообществ ВКонтакте. В этом году мы запустили Рекламную сеть и уже делимся заработком с 8 тысячами групп. А с сегодняшнего дня станет удобнее размещать рекламу в конкретных группах - теперь рекламодатель получает подборку подходящих под бюджет сообществ, а заявки принимаются администраторами автоматически".
Также сегодня ВКонтакте запустит каталог нативных интеграций - приложение, в котором будет размещаться информация о сообществах и их рекламных предложениях. Администраторы могут указать ключевые преимущества, возможные нативные форматы, цены, а также успешные кейсы нативной рекламы. Приложение будет доступно в группах ВКонтакте для Бизнеса и Администрирование сообществ.
Ирина Румянцева, руководитель отдела клиентского сервиса ВКонтакте говорит:
"Мы видим большой потенциал в нативных размещениях. Такой формат позволяет владельцам сообществ предложить рекламодателю не только охват, но и ценную экспертизу по созданию интересного аудитории контента. Так выигрывают все: рекламодатель получает возможность взаимодействовать с потребителями в интерактивном формате, а администратор сообщества - сохранять лояльность аудитории".
В сентябре представители ВКонтакте объявили о поддержке нативных интеграций - брендированных публикаций в сообществах. Такие материалы органично вписываются в контент, полезны и информативны, при этом содержат упоминание рекламодателя или партнёра. Нативные интеграции не нужно помечать специальной меткой, правило 5 рекламных записей в сутки к ним не применяется.
Источник: Mail.ru