Владимир Путин даст старт XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов
14.10.2017, 17:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 октября в Сочи Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, которая состоится в Ледовом дворце «Большой», а также встретится с участниками мероприятия.
Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира – лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
Фестиваль предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.
Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира – лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
Фестиваль предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.
Источник: http://kremlin.ru