ОРЕАНДА-НОВОСТИ Путин направил приветствие участникам и гостям XVII Московского Пасхального фестиваля.



"Отрадно, что яркий творческий замысел маэстро Валерия Абисаловича Гергиева воплотился в столь благое дело, и уже многие годы Пасхальный фестиваль занимает достойное место в культурной, общественной жизни нашей страны. Преодолевая большие расстояния, знакомит жителей российских регионов с шедеврами отечественной и зарубежной музыкальной классики, лучшими образцами исполнительского и хорового искусства. И конечно, отмечу важную благотворительную миссию форума, его значимый вклад в сохранение замечательных традиций просветительства, продвижение в обществе непреходящих нравственных, патриотических ценностей.



Уверен, что творческая, одухотворённая атмосфера этого грандиозного праздника, его великолепная концертная программа, высочайшее мастерство прославленного Мариинского симфонического оркестра, всемирно известных музыкантов и певцов, участвующих в нынешнем фестивале, оставят у зрителей самые светлые, незабываемые впечатления", - говорится в сообщении.



Президент также пожелал участникам фестиваля успехов, а его гостям – радости от встречи с прекрасным.