Владимир Спиваков даст концерт в честь 100-летия возвращения Москве статуса столицы
08.03.2018, 15:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Виолончелист Нарек Ахназарян и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступят на сцене Светлановского зала Дома музыки 10 марта. Мартовская программа абонемента «Шедевры на все времена» будет посвящена одному из важнейших событий отечественной истории - 100-летию возвращения Москве статуса столицы.
В этот вечер в Светлановском зале прозвучат сочинения российских композиторов, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Москвой. Имя Петра Ильича Чайковского носит Московская консерватория, с открытием которой в 1866 году началась его преподавательская деятельность. Имя Чайковского присвоено также концертному залу Московской филармонии. В Москве были созданы многие произведения композитора, и одним из первых сочинений стала увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира. Дмитрий Дмитриевич Шостакович переехал в Москву в годы Великой Отечественной войны, окончание которой было ознаменовано в его творчестве созданием Девятой симфонии. Через три плодотворных десятилетия композитор нашел свое последнее прибежище на Новодевичьем кладбище.
С Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова выступит виолончелист-виртуоз Нарек Ахназарян. Музыкант сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижерами, выступает в крупнейших залах мира, а международную известность он приобрел после блестящей победы на XIV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в 2011 году. Газета Daily Telegraph охарактеризовала его игру как «удивительное сочетание техники и музыкальности», а Washington Post отозвалась о нем как о «зрелом феномене».
В этот вечер в Светлановском зале прозвучат сочинения российских композиторов, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Москвой. Имя Петра Ильича Чайковского носит Московская консерватория, с открытием которой в 1866 году началась его преподавательская деятельность. Имя Чайковского присвоено также концертному залу Московской филармонии. В Москве были созданы многие произведения композитора, и одним из первых сочинений стала увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира. Дмитрий Дмитриевич Шостакович переехал в Москву в годы Великой Отечественной войны, окончание которой было ознаменовано в его творчестве созданием Девятой симфонии. Через три плодотворных десятилетия композитор нашел свое последнее прибежище на Новодевичьем кладбище.
С Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова выступит виолончелист-виртуоз Нарек Ахназарян. Музыкант сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижерами, выступает в крупнейших залах мира, а международную известность он приобрел после блестящей победы на XIV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в 2011 году. Газета Daily Telegraph охарактеризовала его игру как «удивительное сочетание техники и музыкальности», а Washington Post отозвалась о нем как о «зрелом феномене».
Источник: ММДМ