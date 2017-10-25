Владимир Спиваков и Даниэль Лозакович выступят в Доме Музыки
25.10.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый концерт абонемента «Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы»» XV юбилейного сезона состоится 22 ноября в Светлановском зале Дома музыки. Именную серию коллектив под руководством маэстро откроет выступлением с молодым музыкантом Даниэлем Лозаковичем. Сочинения Моцарта, Шенберга и Баха солисты исполнят на инструментах работы Страдивари и Гуаданини.
В программе:
- И.С. БАХ - Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор, BWV 1043;
- ШЁНБЕРГ - «Просветлённая ночь», соч. 4;
- МОЦАРТ - Концерт №3 для скрипки с оркестром соль мажор, KV 216;
- И.С. БАХ - Сюита №3 для оркестра ре мажор, BWV 1068.
Даниэль Лозакович - шестнадцатилетний артист-виртуоз, «настоящее» исполнительской элиты, ангажементам которого могут позавидовать многие зрелые музыканты: он гастролирует по всему миру, выступая с известнейшими оркестрами и дирижерами. Лауреат престижных международных конкурсов, в 2016 году Лозакович подписал эксклюзивный персональный контракт со звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon.
Блестящая международная карьера молодого скрипача сложилась во многом благодаря поддержке народного артиста СССР Владимира Спивакова, который первым распознал в ярком вундеркинде настоящий талант.
«Когда ему было лет 9, мама его привела и сказала: "Владимир Теодорович, он так любит играть в футбол, гонять с мальчишками во дворе, может быть, вообще не стоит ему играть на скрипке, посмотрите!" Я послушал его и сказал: "Да вы что, надо бросить все, он должен играть на скрипке!». В 2010 году Даниэль с «Виртуозами Москвы» и маэстро дебютировал на открытии фестиваля «Москва встречает друзей». Затем последовали награды на международных конкурсах и фестивалях Европы, США и России. В 2016 году Даниэль завоевал I премию на Международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова в Уфе, где играл на скрипке работы Антонио Страдивари 1712 года, принадлежавшей Паганини, и получил в дар из рук маэстро современный инструмент французского мастера Алена Карбонара.
Продолжает историю этого творческого партнёрства концерт 22 ноября в Светлановском зале Дома музыки - Даниэль Лозакович по приглашению маэстро выступит на открытии абонемента «Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы». Музыканты исполнят сочинения Моцарта, Шёнберга и Баха. Одной из кульминаций вечера станет исполнение двойного скрипичного концерта И.С. Баха на старинных инструментах XVIII века.
В программе:
- И.С. БАХ - Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор, BWV 1043;
- ШЁНБЕРГ - «Просветлённая ночь», соч. 4;
- МОЦАРТ - Концерт №3 для скрипки с оркестром соль мажор, KV 216;
- И.С. БАХ - Сюита №3 для оркестра ре мажор, BWV 1068.
Даниэль Лозакович - шестнадцатилетний артист-виртуоз, «настоящее» исполнительской элиты, ангажементам которого могут позавидовать многие зрелые музыканты: он гастролирует по всему миру, выступая с известнейшими оркестрами и дирижерами. Лауреат престижных международных конкурсов, в 2016 году Лозакович подписал эксклюзивный персональный контракт со звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon.
Блестящая международная карьера молодого скрипача сложилась во многом благодаря поддержке народного артиста СССР Владимира Спивакова, который первым распознал в ярком вундеркинде настоящий талант.
«Когда ему было лет 9, мама его привела и сказала: "Владимир Теодорович, он так любит играть в футбол, гонять с мальчишками во дворе, может быть, вообще не стоит ему играть на скрипке, посмотрите!" Я послушал его и сказал: "Да вы что, надо бросить все, он должен играть на скрипке!». В 2010 году Даниэль с «Виртуозами Москвы» и маэстро дебютировал на открытии фестиваля «Москва встречает друзей». Затем последовали награды на международных конкурсах и фестивалях Европы, США и России. В 2016 году Даниэль завоевал I премию на Международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова в Уфе, где играл на скрипке работы Антонио Страдивари 1712 года, принадлежавшей Паганини, и получил в дар из рук маэстро современный инструмент французского мастера Алена Карбонара.
Продолжает историю этого творческого партнёрства концерт 22 ноября в Светлановском зале Дома музыки - Даниэль Лозакович по приглашению маэстро выступит на открытии абонемента «Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы». Музыканты исполнят сочинения Моцарта, Шёнберга и Баха. Одной из кульминаций вечера станет исполнение двойного скрипичного концерта И.С. Баха на старинных инструментах XVIII века.
Источник: ММДМ