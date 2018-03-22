22.03.2018, 10:56
Владимир Спиваков и НФОР исполнят музыку Моцарта и Малера
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 марта 2018 года в 19:00 в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт абонемента «Шедевры на все времена №2»
Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова представит программу из сочинений Моцарта и Малера в рамках своего традиционного абонемента. В качестве солистов выступят сопрано Надежда Гулицкая и пианист Та-Юнг Ким (Южная Корея).
В программе:
- МОЦАРТ - Концерт №23 для фортепиано с оркестром ля мажор, KV 488
- МАЛЕР - Симфония №4 соль мажор
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России предлагают изысканную программу австро-немецкой классической и позднеромантической музыки: прозвучит самый известный фортепианный концерт Моцарта, а кульминацией вечера станет исполнение Четвертой симфонии Густава Малера – композитора, чьи симфонические опусы регулярно звучат в исполнении Спивакова-дирижера и возглавляемого им оркестра.
«В симфониях Малера ключом к их раскрытию, помимо романтической лирики, стали многочисленные бытовые жанры, введенные австрийским мастером иногда вопреки хорошему вкусу. Спиваковские трактовки неожиданно сделали эту музыку хорошо доступной для восприятия, при строжайшем следовании «букве» сложнейших партитур… Спиваков добавил и истинно венского шарма, и настоящей романной любви…», - отзывалась о прочтении Владимиром Спиваковым опусов Малера музыковед Валентина Холопова.
В качестве солиста в этот вечер выступит корейский пианист-виртуоз, живущий ныне в Германии, Та-Юнг Ким. Для российской публики это относительно новое имя, однако оно заслуживает самого пристального внимания. Ким – лауреат самых престижных международных конкурсов – в Хамамацу, им. Маргерит Лонг в Париже, им. королевы Елизаветы в Брюсселе и ряда других. Он получил образование в Сеуле и Мюнхене, стажировался в Московской консерватории. Летом прошлого года он гастролировал с Владимиром Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром в Бельгии. В Москве артисты выступят совместно впервые.
Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова представит программу из сочинений Моцарта и Малера в рамках своего традиционного абонемента. В качестве солистов выступят сопрано Надежда Гулицкая и пианист Та-Юнг Ким (Южная Корея).
В программе:
- МОЦАРТ - Концерт №23 для фортепиано с оркестром ля мажор, KV 488
- МАЛЕР - Симфония №4 соль мажор
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России предлагают изысканную программу австро-немецкой классической и позднеромантической музыки: прозвучит самый известный фортепианный концерт Моцарта, а кульминацией вечера станет исполнение Четвертой симфонии Густава Малера – композитора, чьи симфонические опусы регулярно звучат в исполнении Спивакова-дирижера и возглавляемого им оркестра.
«В симфониях Малера ключом к их раскрытию, помимо романтической лирики, стали многочисленные бытовые жанры, введенные австрийским мастером иногда вопреки хорошему вкусу. Спиваковские трактовки неожиданно сделали эту музыку хорошо доступной для восприятия, при строжайшем следовании «букве» сложнейших партитур… Спиваков добавил и истинно венского шарма, и настоящей романной любви…», - отзывалась о прочтении Владимиром Спиваковым опусов Малера музыковед Валентина Холопова.
В качестве солиста в этот вечер выступит корейский пианист-виртуоз, живущий ныне в Германии, Та-Юнг Ким. Для российской публики это относительно новое имя, однако оно заслуживает самого пристального внимания. Ким – лауреат самых престижных международных конкурсов – в Хамамацу, им. Маргерит Лонг в Париже, им. королевы Елизаветы в Брюсселе и ряда других. Он получил образование в Сеуле и Мюнхене, стажировался в Московской консерватории. Летом прошлого года он гастролировал с Владимиром Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром в Бельгии. В Москве артисты выступят совместно впервые.
Источник: ММДМ