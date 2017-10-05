Владимир Спиваков и Симона Кермес открыли XV юбилейный сезон Дома музыки
05.10.2017, 16:24
ОРЕАНДА-НОВСТИ Концерт-открытие XV юбилейного сезона Московского международного Дома музыки с участием немецкой оперной певицы Симоны Кермес (сопрано) и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова состоялся в Международный день музыки 1 октября. Вечер также положил начало IX Московскому музыкальному фестивалю «Владимир Спиваков приглашает…».
Экстравагантная, яркая Симона Кермес под аккомпанемент «Виртуозов Москвы» исполнила произведения композиторов итальянского и немецкого барокко, таких как Н.А. Порпора, Р. Броски, Д.Б. Перголези и И.А. Хассе. «Королева барокко» не только продемонстрировала московской публике оригинальные сценические костюмы, но и поразила всех экспрессивной манерой исполнения. Артистка мастерски представила как лирический репертуар старинной оперы, так и бравурные арии с обилием эффектных вокальных украшений. А в завершение вечера и вовсе решила вовлечь слушателей в своё выступление, призвав их аплодировать. Весь зал с радостью поддержал певицу.
Оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова филигранно исполнил инструментальные барочные произведения, вызвав бурные овации публики. Перед выступлением дирижер рассказал журналистам о том, какое место в его творчестве занимают сочинения эпохи барокко, отметив, что при их исполнении необязательно использовать жильные струны и аутентичные приёмы игры – гораздо важнее чувствовать музыку, уметь передать ее суть. И, действительно, одним из самых ярких художественных впечатлений этого вечера стал гармоничный ансамбль оркестра и певицы.
В рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…», который продлится до 28 декабря, запланированы концерты с участием ведущих исполнителей мировой академической музыки – Денисом Мацуевым, Николаем Луганским, Хиблой Герзмавой, Альбиной Шагимуратовой, Франческо Мели и другими.
Фестиваль станет одним из ярких событий XV юбилейного сезона Московского международного Дома музыки. О планах на предстоящий творческий год Владимир Спиваков рассказал на встрече с журналистами, которая состоялась на сцене Светлановского зала 29 сентября.
Маэстро отметил важные даты, под знаком которых пройдёт сезон: «Я бы хотел выделить 15-летие Дома музыки, 15-летие Национального филармонического оркестра России, грядет 40-летие Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Также есть даты, мимо которых пройти невозможно. Это 100-летие переноса столицы из Петербурга в Москву, 100 лет со дня рождения Леонарда Бернстайна и, конечно, 100-летие выдающегося писателя Александра Солженицына», - сообщил музыкант.
Владимир Спиваков признался, что с помощью своих проектов он хочет обратиться, в первую очередь, к подрастающей аудитории – к детям: «15 лет для Дома музыки – это немалый срок. Очень многое сделано. Я хочу особенно отметить, что здесь проходит много детских мероприятий, благотворительных концертов. Здесь практически все концерты проходят при аншлагах, а детские абонементы разлетаются мгновенно».
Особенным подарком для слушателей ММДМ в юбилейном сезоне станет новый репетиционный зал, который откроется в 2018 году. Он будет использоваться и как еще одна – уже четвертая – концертная площадка Дома музыки.
Экстравагантная, яркая Симона Кермес под аккомпанемент «Виртуозов Москвы» исполнила произведения композиторов итальянского и немецкого барокко, таких как Н.А. Порпора, Р. Броски, Д.Б. Перголези и И.А. Хассе. «Королева барокко» не только продемонстрировала московской публике оригинальные сценические костюмы, но и поразила всех экспрессивной манерой исполнения. Артистка мастерски представила как лирический репертуар старинной оперы, так и бравурные арии с обилием эффектных вокальных украшений. А в завершение вечера и вовсе решила вовлечь слушателей в своё выступление, призвав их аплодировать. Весь зал с радостью поддержал певицу.
Оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова филигранно исполнил инструментальные барочные произведения, вызвав бурные овации публики. Перед выступлением дирижер рассказал журналистам о том, какое место в его творчестве занимают сочинения эпохи барокко, отметив, что при их исполнении необязательно использовать жильные струны и аутентичные приёмы игры – гораздо важнее чувствовать музыку, уметь передать ее суть. И, действительно, одним из самых ярких художественных впечатлений этого вечера стал гармоничный ансамбль оркестра и певицы.
В рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…», который продлится до 28 декабря, запланированы концерты с участием ведущих исполнителей мировой академической музыки – Денисом Мацуевым, Николаем Луганским, Хиблой Герзмавой, Альбиной Шагимуратовой, Франческо Мели и другими.
Фестиваль станет одним из ярких событий XV юбилейного сезона Московского международного Дома музыки. О планах на предстоящий творческий год Владимир Спиваков рассказал на встрече с журналистами, которая состоялась на сцене Светлановского зала 29 сентября.
Маэстро отметил важные даты, под знаком которых пройдёт сезон: «Я бы хотел выделить 15-летие Дома музыки, 15-летие Национального филармонического оркестра России, грядет 40-летие Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Также есть даты, мимо которых пройти невозможно. Это 100-летие переноса столицы из Петербурга в Москву, 100 лет со дня рождения Леонарда Бернстайна и, конечно, 100-летие выдающегося писателя Александра Солженицына», - сообщил музыкант.
Владимир Спиваков признался, что с помощью своих проектов он хочет обратиться, в первую очередь, к подрастающей аудитории – к детям: «15 лет для Дома музыки – это немалый срок. Очень многое сделано. Я хочу особенно отметить, что здесь проходит много детских мероприятий, благотворительных концертов. Здесь практически все концерты проходят при аншлагах, а детские абонементы разлетаются мгновенно».
Особенным подарком для слушателей ММДМ в юбилейном сезоне станет новый репетиционный зал, который откроется в 2018 году. Он будет использоваться и как еще одна – уже четвертая – концертная площадка Дома музыки.
Источник: ММДМ