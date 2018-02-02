Владимир Юровский, Александр Князев и Госоркестр России выступят в ММДМ
02.02.2018, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21 февраля 2018 года в 19:00 в Светлановском зале Московского Международного дома Музыки состоится концерт абонемента «Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова».
Солист – Александр КНЯЗЕВ, виолончель
Дирижёр – Владимир ЮРОВСКИЙ
В программе:
Шнитке. Концерт №1 для виолончели с оркестром
Чайковский. Симфония «Манфред»
Концерт в рамках традиционного абонемента Госоркестра России имени E. Ф. Светланова пройдет с участием художественного руководителя коллектива, дирижера Владимира Юровского и знаменитого российского виолончелиста Александра Князева в Светлановском зале Дома музыки 21 февраля. В программе вечера – Концерт №1 для виолончели с оркестром А. Шнитке и Симфония «Манфред» П.И. Чайковского.
Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова - один из старейших симфонических оркестров страны. Концерты коллектива проходят на самых престижных концертных площадках мира, а дискография коллектива насчитывает сотни грампластинок и компакт-дисков, выпущенных ведущими фирмами России и зарубежья. В своих концертных программах оркестр под руководством Владимира Юровского знакомит слушателей с художественным мировым наследием, вечные темы которого никогда не теряют актуальности. Подтверждением этому служит программа предстоящего февральского концерта, в которую вошли сочинения русских композиторов: симфония «Манфред» П.И. Чайковского и Концерт №1 для виолончели с оркестром А. Шнитке.
В качестве солиста в этот вечер выступит виолончелист Александр Князев, которого называют одним из самых харизматичных исполнителей своего поколения. Музыкант завоевал международную известность, став лауреатом престижных конкурсов, в числе которых - Конкурс Чайковского, UNISA в ЮАР, Международный конкурс имени Г. Кассадо во Флоренции. Заслуженный артист России, на сегодняшний день Александр Князев является видным представителем российской исполнительской школы. Критики и слушатели разных стран отмечают его особый стиль игры, сочетающий естественную музыкальность и феноменальную технику.
«Русский виолончелист Александр Князев, бесспорно, один из немногих, кто достиг высочайшего признания и принадлежит к числу выдающихся классических музыкантов нашего времени» (WesternMail).
Солист – Александр КНЯЗЕВ, виолончель
Дирижёр – Владимир ЮРОВСКИЙ
В программе:
Шнитке. Концерт №1 для виолончели с оркестром
Чайковский. Симфония «Манфред»
Концерт в рамках традиционного абонемента Госоркестра России имени E. Ф. Светланова пройдет с участием художественного руководителя коллектива, дирижера Владимира Юровского и знаменитого российского виолончелиста Александра Князева в Светлановском зале Дома музыки 21 февраля. В программе вечера – Концерт №1 для виолончели с оркестром А. Шнитке и Симфония «Манфред» П.И. Чайковского.
Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова - один из старейших симфонических оркестров страны. Концерты коллектива проходят на самых престижных концертных площадках мира, а дискография коллектива насчитывает сотни грампластинок и компакт-дисков, выпущенных ведущими фирмами России и зарубежья. В своих концертных программах оркестр под руководством Владимира Юровского знакомит слушателей с художественным мировым наследием, вечные темы которого никогда не теряют актуальности. Подтверждением этому служит программа предстоящего февральского концерта, в которую вошли сочинения русских композиторов: симфония «Манфред» П.И. Чайковского и Концерт №1 для виолончели с оркестром А. Шнитке.
В качестве солиста в этот вечер выступит виолончелист Александр Князев, которого называют одним из самых харизматичных исполнителей своего поколения. Музыкант завоевал международную известность, став лауреатом престижных конкурсов, в числе которых - Конкурс Чайковского, UNISA в ЮАР, Международный конкурс имени Г. Кассадо во Флоренции. Заслуженный артист России, на сегодняшний день Александр Князев является видным представителем российской исполнительской школы. Критики и слушатели разных стран отмечают его особый стиль игры, сочетающий естественную музыкальность и феноменальную технику.
«Русский виолончелист Александр Князев, бесспорно, один из немногих, кто достиг высочайшего признания и принадлежит к числу выдающихся классических музыкантов нашего времени» (WesternMail).
Источник: ММДМ