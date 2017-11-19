ОРЕАНДА-НОВОСТИ Габриэль Прокофьев, внук композитора Сергея Прокофьева, впервые представит в Москве свой Концерт для оркестра и диджея-тернтейблиста. Выступление пройдет 4 декабря в Колонном зале Дома союзов в рамках музыкального фестиваля Sound Up.



Со сцены прозвучит самое известное сочинение Прокофьева Concerto for Turntables, премьера которого состоялась в 2011 году на фестивале BBC Proms в исполнении Лондонского симфонического молодежного оркестра.



За виниловыми вертушками будет стоять DJ Tactics — культовый российский хип-хоп-диджей и экспериментатор, выступавший на одной сцене с Snoop Dogg и Diplo, глава российских представительств мировых диджейский организаций IDA (International DJ Association) и DMC. Зрители также услышат выступление Студии новой музыки под управлением Станислава Малышева.



Композитор, диджей и продюсер Габриэль Прокофьев в своем творчестве использует как академические традиции, так и последние нововведения хип-хопа и электроники. Он родился в Лондоне в семье художника Олега Прокофьева. Получив композиторское образование в университетах Бирмингема и Йорка, Габриэль Прокофьев сперва отошел от филармонических стандартов, но затем начал сочинять симфоническую музыку.



За последние 10 лет композитор собрал портфолио, в котором насчитывается семь симфонических концертов, разноплановая камерная и вокальная музыка, оркестровый ремикс Девятой симфонии Людвига ван Бетховена и полнометражные работы для кино, театра и балета.