ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 1 миллиарда рублей планируют выделить на капитальный ремонт дворцов и домов культуры в Подмосковье в 2018 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Мы целенаправленно приводим в порядок все социальные объекты, в том числе дома культуры. В этом году завершаем капитальный ремонт 15 объектов, из них 12 ДК. Ещё 10 в следующем году. Все эти расходы мы заложили в бюджет. В этом году мы выделили 857 миллионов рублей. А в следующем году более миллиарда рублей на приведение в порядок всех домов и дворцов культуры. Я прошу руководителей муниципалитетов контролировать ход работ", – подчеркнул Воробьёв.



Он отметил, что зачастую Дом культуры является единственным местом для досуга, при этом многие из них не ремонтировали десятилетиями.