ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Все кинотеатры сети «Москино» Департамента культуры Москвы подключат к бесплатному Wi-Fi. Точки доступа появятся в 13 кинотеатрах. Работы по подключению их планируется завершить до конца этого года.

Как рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий, бесплатный интернет будет действовать только внутри кинотеатров. Чтобы обеспечить равномерное покрытие, в зданиях будут определены оптимальные места для установки точек доступа к Wi-Fi. Количество таких мест специалисты определят с помощью радиопланирования.

«У каждого кинотеатра своя планировка помещений, поэтому количество точек доступа к Wi-Fi и места их установки будут различаться», — рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

Как уточнили в ИТ-ведомстве, монтаж хот-спотов начнётся во второй половине ноября и продлится до декабря. Скорость беспроводного доступа к сети интернет составит не менее одного мегабита в секунду на каждого пользователя.

«Бесплатный Wi-Fi — обязательный атрибут современного общественного пространства. Для посетителей кинотеатров он нужен, например, чтобы вызвать такси через мобильное приложение после окончания сеанса, позвать друзей на бесплатный показ в соцсетях», — пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Городской бесплатный Wi-Fi действует также и на 200 улицах в центре Москвы и в 24 столичных парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. В сети одновременно могут работать до 15 тысяч устройств, а переключение между точками не требует повторной авторизации. Сейчас на центральных улицах насчитывается 1110 хот-спотов. Количество точек бесплатного уличного Wi-Fi в центре планируется увеличить. Новые точки начнут появляться в начале следующего года. Беспроводную сеть уплотнят, чтобы избавиться от белых пятен (участки, где нет Wi-Fi).