21 февраля 2018 года в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт в рамках традиционного абонемента Госоркестра России имени Eвгения Светланова. Концерт пройдёт с участием художественного руководителя коллектива, дирижёра Владимира Юровского и знаменитого российского виолончелиста Александра Князева.





В программе – Концерт №1 для виолончели с оркестром А. Шнитке и Симфония "Манфред" П.И. Чайковского. Сочинения, которые прозвучат в концерте, принадлежат разным эпохам: Концерт №1 для виолончели с оркестром Альфреда Шнитке, создававшийся в 1985-86-м годах, появился спустя ровно сто лет после премьеры симфонии Чайковского "Манфред". Однако и в том, и в другом произведении своё собственное воплощение получает тема, волновавшая обоих композиторов: тема жизни и смерти.





В качестве солиста в Концерте Шнитке выступит виолончелист Александр Князев, заслуженный артист России, которого называют одним из самых харизматичных исполнителей своего поколения. Музыкант завоевал международную известность, став лауреатом престижных конкурсов, в числе которых – Конкурс Чайковского, UNISA в ЮАР, Международный конкурс имени Г. Кассадо во Флоренции. На сегодняшний день Князев является видным представителем российской исполнительской школы. Критики и слушатели разных стран отмечают его особый стиль игры, сочетающий естественную музыкальность и феноменальную технику. "Русский виолончелист Александр Князев, бесспорно, один из немногих, кто достиг высочайшего признания и принадлежит к числу выдающихся классических музыкантов нашего времени" (Western Mail).





Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова – один из старейших симфонических оркестров страны. Концерты коллектива проходят на самых престижных концертных площадках мира, а дискография коллектива насчитывает сотни грампластинок и компакт-дисков, выпущенных ведущими фирмами России и зарубежья. В своих концертных программах оркестр под руководством Владимира Юровского знакомит слушателей с художественным мировым наследием, вечные темы которого никогда не теряют актуальности.





Начало концерта - в 19.00