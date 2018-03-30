30.03.2018, 11:47
Высокая месса Баха прозвучит в программе Транссибирского Арт-Фестиваля
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 30 марта 2018 года в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца в Новосибирске прозвучит Месса си минор Иоганна Себастьяна Баха, за которой также закрепилось название Высокая месса. Монументальная партитура, венчающая творческий путь одного из величайших композиторов в истории человечества, прозвучит под управлением дирижёра Ильи Короля (Австрия) в исполнении сопрано Мари-Софи Поллак (Германия), меццо-сопрано КатрионыМорисон (Великобритания), тенора Яна Петрыки (Польша), баса ЯсушиХирано (Япония), Новосибирской хоровой капеллы и Филармонического камерного оркестра. Партию органа исполнит Джереми Джозеф (ЮАР), партии духовых инструментов – музыканты из Австрии ХерманЭбнер (валторна), СебастианФрэзе и Йозеф Беднарик (гобой).
Исполнение развернутых вокально-инструментальных партитур эпохи барокко постепенно становится неотъемлемой частью фестивальной программы: год назад на Транссибирском Арт-Фестивале также под управлением Ильи Короля состоялось исполнение «Страстей по Иоанну» Баха. Опыт сотрудничества дирижера и международной команды певцов с новосибирскими коллективами был настолько успешен, что было решено его продолжить.
Илья Король – скрипач, альтист, дирижер, специалист в области аутентичного исполнительства. Он стремится воссоздать подлинное звучание музыки, характерное для времени, когда она была написана. В случае с Мессой си минор это середина 18 века.
Музыкант высоко оценивает опыт работы с новосибирскими коллективами: «Сколько ни играй эту музыку, все равно каждый раз узнаешь и видишь в ней что-то новое. Это прекрасная мотивация и для меня, и для музыкантов. После репетиций мы обсуждаем то, что делаем, чувствуется неравнодушие и любопытство. И это правильно, так и должно быть, именно поэтому мы музыкантами собственно и стали. Такие моменты всегда омолаживают, чувствуешь себя как ребенок с широко открытыми на мир глазами. А старинная музыка – это образ жизни в каком-то смысле. Она наполняет тебя чистотой и любовью, так что хочется всегда быть рядом».
Месса си минор, завершенная Иоганном Себастьяном Бахом в конце жизни, – одно из самых масштабных его сочинений. Сочинение обдумывалось в течение многих лет: существуют свидетельства, что первые его фрагменты были написаны в 1720-х годах, а автограф мессы в окончательном виде датируют 1748 или 1749-м годом.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остается Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчеркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценен Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Исполнение развернутых вокально-инструментальных партитур эпохи барокко постепенно становится неотъемлемой частью фестивальной программы: год назад на Транссибирском Арт-Фестивале также под управлением Ильи Короля состоялось исполнение «Страстей по Иоанну» Баха. Опыт сотрудничества дирижера и международной команды певцов с новосибирскими коллективами был настолько успешен, что было решено его продолжить.
Илья Король – скрипач, альтист, дирижер, специалист в области аутентичного исполнительства. Он стремится воссоздать подлинное звучание музыки, характерное для времени, когда она была написана. В случае с Мессой си минор это середина 18 века.
Музыкант высоко оценивает опыт работы с новосибирскими коллективами: «Сколько ни играй эту музыку, все равно каждый раз узнаешь и видишь в ней что-то новое. Это прекрасная мотивация и для меня, и для музыкантов. После репетиций мы обсуждаем то, что делаем, чувствуется неравнодушие и любопытство. И это правильно, так и должно быть, именно поэтому мы музыкантами собственно и стали. Такие моменты всегда омолаживают, чувствуешь себя как ребенок с широко открытыми на мир глазами. А старинная музыка – это образ жизни в каком-то смысле. Она наполняет тебя чистотой и любовью, так что хочется всегда быть рядом».
Месса си минор, завершенная Иоганном Себастьяном Бахом в конце жизни, – одно из самых масштабных его сочинений. Сочинение обдумывалось в течение многих лет: существуют свидетельства, что первые его фрагменты были написаны в 1720-х годах, а автограф мессы в окончательном виде датируют 1748 или 1749-м годом.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остается Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчеркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценен Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Источник: Транссибирский арт-фестиваль