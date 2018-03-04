Выставка "100 раритетов российской государственности" открылась в Новом Манеже
04.03.2018, 13:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставку "100 раритетов российской государственности" представили в Новом Манеже. Увидеть подлинники, многие из которых ранее не покидали хранилища, все желающие смогут до 20 марта.
В экспозиции, посвящённой 100-летию создания государственной архивной службы России, собраны документы, отражающие важнейшие вехи истории страны с XI по XXI век. Это уникальные памятники отечественной истории, литературы, права, канонические произведения из школьных учебников и исторической публицистики, многие из которых никогда ранее не покидали мест хранения.
"Это беспрецедентная выставка, потому что, как правило, архивные документы не являются экспозиционным показом. Более того, такие документы хранятся в папочках под особым грифом - это, конечно, удивительно и большая смелость, чтобы собрать всё в одном месте", - рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский.
Он отметил, что вход на выставку сделали свободным, чтобы каждый смог посмотреть на документы, определившие в том числе и его судьбу.
Посетители увидят легендарную "Повесть временных лет", первый свод законов Руси - "Русскую Правду", великокняжеские грамоты, чудом сохранившиеся документы эпохи Смуты и первых Романовых, знаменитую "Табель о рангах" и "автограф" Е.И. Пугачёва, выполненный имитирующими буквы каракулями.
Важное место занимают свидетельства политического развития России в первой половине XIX века, в том числе конституционные проекты декабристов. Манифест Александра II об отмене крепостного права экспонируется вместе с пером, которым император поставил подпись.
На выставке представлены и знаковые документы революционной эпохи: Декларация прав народов России с подписями Владимира Ленина и Иосифа Сталина, первая Конституция РСФСР, документы Антона Деникина и Александра Колчака, Декларация и договор об образовании СССР.
Отдельный блок связан с Великой Отечественной войной. Например, показан никогда ранее не экспонировавшийся подлинник Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Уникальные документальные свидетельства иллюстрируют достижения советского государства во второй половине XX века: создание и испытание атомной бомбы, запуск искусственного спутника Земли и первый полёт человека в космос. Внимание посетителей привлечёт подлинник заявления Никиты Хрущёва об отставке.
Заключительный раздел отражает период распада СССР и становления новой России. Здесь представлены Декларация о государственном суверенитете РСФСР, Беловежское соглашение о создании СНГ, проект Конституции Российской Федерации 1993 года, инаугурационный лист специального экземпляра Конституции, на котором приносят присягу президенты, и федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.
В интерактивных зонах с помощью виртуальной реальности оживают печатные страницы, позволяя зрителям "полистать" богато иллюстрированные рукописи XVII века. Финальная мультимедийная инсталляция представляет образ архива будущего, использующего искусственный интеллект.
В экспозиции, посвящённой 100-летию создания государственной архивной службы России, собраны документы, отражающие важнейшие вехи истории страны с XI по XXI век. Это уникальные памятники отечественной истории, литературы, права, канонические произведения из школьных учебников и исторической публицистики, многие из которых никогда ранее не покидали мест хранения.
"Это беспрецедентная выставка, потому что, как правило, архивные документы не являются экспозиционным показом. Более того, такие документы хранятся в папочках под особым грифом - это, конечно, удивительно и большая смелость, чтобы собрать всё в одном месте", - рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский.
Он отметил, что вход на выставку сделали свободным, чтобы каждый смог посмотреть на документы, определившие в том числе и его судьбу.
Посетители увидят легендарную "Повесть временных лет", первый свод законов Руси - "Русскую Правду", великокняжеские грамоты, чудом сохранившиеся документы эпохи Смуты и первых Романовых, знаменитую "Табель о рангах" и "автограф" Е.И. Пугачёва, выполненный имитирующими буквы каракулями.
Важное место занимают свидетельства политического развития России в первой половине XIX века, в том числе конституционные проекты декабристов. Манифест Александра II об отмене крепостного права экспонируется вместе с пером, которым император поставил подпись.
На выставке представлены и знаковые документы революционной эпохи: Декларация прав народов России с подписями Владимира Ленина и Иосифа Сталина, первая Конституция РСФСР, документы Антона Деникина и Александра Колчака, Декларация и договор об образовании СССР.
Отдельный блок связан с Великой Отечественной войной. Например, показан никогда ранее не экспонировавшийся подлинник Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Уникальные документальные свидетельства иллюстрируют достижения советского государства во второй половине XX века: создание и испытание атомной бомбы, запуск искусственного спутника Земли и первый полёт человека в космос. Внимание посетителей привлечёт подлинник заявления Никиты Хрущёва об отставке.
Заключительный раздел отражает период распада СССР и становления новой России. Здесь представлены Декларация о государственном суверенитете РСФСР, Беловежское соглашение о создании СНГ, проект Конституции Российской Федерации 1993 года, инаугурационный лист специального экземпляра Конституции, на котором приносят присягу президенты, и федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.
В интерактивных зонах с помощью виртуальной реальности оживают печатные страницы, позволяя зрителям "полистать" богато иллюстрированные рукописи XVII века. Финальная мультимедийная инсталляция представляет образ архива будущего, использующего искусственный интеллект.