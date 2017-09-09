ОРЕАНДА-НОВОСТИ Около 20 тыс. человек посетили выставку старинного транспорта, которая развернулась в Филевском автобусно-троллейбусном парке в честь юбилея столицы.



Гости с интересом рассматривали образцы общественного транспорта прошлых лет, участвовали в развлекательной программе и слушали праздничный концерт.



Экспозицию составили старинные модели автобусов, троллейбусов, грузовой техники и автомобилей. Три из них — санитарный автобус ЛиАЗ-677М и два «Икаруса» — участвовали в выставке впервые. Всего же в экспозиции было представлено более 40 единиц ретротехники. Гости парка могли свободно попасть внутрь каждого из транспортных средств.



По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, посетители активно участвовали в экскурсиях, общались с работниками парка, расспрашивали специалистов об экспонатах. «Мы высоко ценим такой интерес москвичей к живой истории московского транспорта и культурному наследию города. Поздравляем всех с 870-летием Москвы!» — сказал Евгений Михайлов.



Коллекцию музея «Московский транспорт», действующего на базе Мосгортранса, составляют легковые и грузовые автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника. Общественный транспорт представлен несколькими десятками легендарных автобусов и троллейбусов. Среди них — один из первых московских автобусов ЗИС-8, знаменитый ЗИЛ-158, самый массовый автобус XX века ЛиАЗ-677.