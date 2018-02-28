XII Международный фестиваль "Посвящение маэстро" пройдёт в Петербурге
28.02.2018, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственный Эрмитаж и продюсерский центр «Домус» представляют XII Международный фестиваль «Посвящение маэстро». С 10 по 17 марта в Государственном Эрмитаже в Большом Итальянском Просвете, концертном зале «Яани Кирик», в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки и Особняке Кочневой состоятся уникальные фестивальные программы. Председатель Художественного совета и Организационного комитета фестиваля — генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Государственный Эрмитаж совместно со своими партнёрами развивает музыкальные традиции Петербурга. Как сказал Михаил Борисович Пиотровский: «Музей — приют всех муз, здесь должны синтетически существовать все искусства. Эрмитаж музыкален: здесь есть Эрмитажный театр, залы Зимнего дворца, в которых раньше всегда звучала музыка. Музыка делает музей живым».
Международный фестиваль «Посвящение Маэстро» — дань памяти великим композиторам, деятелям искусств и культуры — предполагает проведение концертов, спектаклей, оперных и балетных постановок, приуроченных к юбилейным датам. В рамках фестиваля состоятся классические и джазовые концерты, выступят артисты, уже оставившие значительный след в истории культуры и молодые дарования. Фестиваль «Посвящение маэстро» позволяет услышать произведения разных эпох, стилей и стран в исполнении лучших музыкантов.
Традиции русского меценатства имеют богатую историю. У людей, любящих искусство, неизбежно возникает потребность в создании духовной среды, в поощрении творчества, в популяризаторской и просветительской работе. Генеральным партнёром фестиваля, как и в прошлые годы, выступает ПАО «Промсвязьбанк».
— Головной офис банка в Петербурге расположен рядом с Эрмитажем, на Миллионной улице, и такое соседство ко многому обязывает, — говорит Вице-президент – Управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Крылова. — Находясь в сердце нашего города, нельзя оставаться непричастным к возрождению духовности. Мы поддерживаем фестиваль «Посвящение Маэстро» уже на протяжении тринадцати лет и за это время он стал одним из наиболее ярких и ожидаемых культурных событий весеннего сезона.
ОСОБНЯК КОЧНЕВОЙ
10 марта, 19.00
Шедевры мировой классики — арии, дуэты и сцены из музыкальных спектаклей Моцарта, Россини, Беллини, Верди — в исполнении артистов «Петербург-Концерта». В этот тёплый весенний вечер подарите себе и своим близким незабываемые впечатления. Талантливые музыканты исполнят гениальную музыку в роскошных интерьерах Дома Кочневой. Богатство и разнообразие состава исполнителей, широкая палитра голосов, тембров и бесспорное вокальное мастерство артистов подарит радость встречи с героями любимых опер.
Программу концерта составят лучшие фрагменты из самых репертуарных произведений зарубежных композиторов. Бесспорно, в этом увлекательном путешествии в мир большой оперы и пленительных мелодий каждый слушатель найдет что-то дорогое своему сердцу и вдохновится на создание собственной любимой музыкальной коллекции.
Солисты: лауреаты международных конкурсов Виктория Ребенко (сопрано), Тамара Марченко (меццо-сопрано), Софья Забровская (сопрано), Полина Ящук (сопрано), Елена Корзун (фортепиано). В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Сергей Русанов (тенор).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
14 марта, 19.00
«Мелодии Голливуда и Бродвея»
Парад джазового вокала
Эльвира Трафова, Юлия Касьян, Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин (вокал)
Ансамбли Давида Голощекина и Петра Корнева
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЯАНИ КИРИК
15 марта, 19.00
Dream Big Jazz
М. П. Мусоргский
«Картинки с выставки» в джазовом ключе
Кристиан Рандалу (Эстония) фортепиано
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
БОЛЬШОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОСВЕТ НОВОГО ЭРМИТАЖА
17 марта, 18.30
Прогулка по вечернему Эрмитажу
Гала-концерт фестиваля «Посвящение маэстро»
Международный симфонический оркестр «Таврический»
Дирижёр — Михаил Голиков
Солисты: заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра
Ольга Трифонова (сопрано)
Лауреат международных конкурсов — Алексей Головченко (гобой)
В программе: Пуччини, Верди, Доницетти, Беллини
Государственный Эрмитаж совместно со своими партнёрами развивает музыкальные традиции Петербурга. Как сказал Михаил Борисович Пиотровский: «Музей — приют всех муз, здесь должны синтетически существовать все искусства. Эрмитаж музыкален: здесь есть Эрмитажный театр, залы Зимнего дворца, в которых раньше всегда звучала музыка. Музыка делает музей живым».
Международный фестиваль «Посвящение Маэстро» — дань памяти великим композиторам, деятелям искусств и культуры — предполагает проведение концертов, спектаклей, оперных и балетных постановок, приуроченных к юбилейным датам. В рамках фестиваля состоятся классические и джазовые концерты, выступят артисты, уже оставившие значительный след в истории культуры и молодые дарования. Фестиваль «Посвящение маэстро» позволяет услышать произведения разных эпох, стилей и стран в исполнении лучших музыкантов.
Традиции русского меценатства имеют богатую историю. У людей, любящих искусство, неизбежно возникает потребность в создании духовной среды, в поощрении творчества, в популяризаторской и просветительской работе. Генеральным партнёром фестиваля, как и в прошлые годы, выступает ПАО «Промсвязьбанк».
— Головной офис банка в Петербурге расположен рядом с Эрмитажем, на Миллионной улице, и такое соседство ко многому обязывает, — говорит Вице-президент – Управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Крылова. — Находясь в сердце нашего города, нельзя оставаться непричастным к возрождению духовности. Мы поддерживаем фестиваль «Посвящение Маэстро» уже на протяжении тринадцати лет и за это время он стал одним из наиболее ярких и ожидаемых культурных событий весеннего сезона.
ОСОБНЯК КОЧНЕВОЙ
10 марта, 19.00
Шедевры мировой классики — арии, дуэты и сцены из музыкальных спектаклей Моцарта, Россини, Беллини, Верди — в исполнении артистов «Петербург-Концерта». В этот тёплый весенний вечер подарите себе и своим близким незабываемые впечатления. Талантливые музыканты исполнят гениальную музыку в роскошных интерьерах Дома Кочневой. Богатство и разнообразие состава исполнителей, широкая палитра голосов, тембров и бесспорное вокальное мастерство артистов подарит радость встречи с героями любимых опер.
Программу концерта составят лучшие фрагменты из самых репертуарных произведений зарубежных композиторов. Бесспорно, в этом увлекательном путешествии в мир большой оперы и пленительных мелодий каждый слушатель найдет что-то дорогое своему сердцу и вдохновится на создание собственной любимой музыкальной коллекции.
Солисты: лауреаты международных конкурсов Виктория Ребенко (сопрано), Тамара Марченко (меццо-сопрано), Софья Забровская (сопрано), Полина Ящук (сопрано), Елена Корзун (фортепиано). В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Сергей Русанов (тенор).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
14 марта, 19.00
«Мелодии Голливуда и Бродвея»
Парад джазового вокала
Эльвира Трафова, Юлия Касьян, Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин (вокал)
Ансамбли Давида Голощекина и Петра Корнева
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЯАНИ КИРИК
15 марта, 19.00
Dream Big Jazz
М. П. Мусоргский
«Картинки с выставки» в джазовом ключе
Кристиан Рандалу (Эстония) фортепиано
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
БОЛЬШОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОСВЕТ НОВОГО ЭРМИТАЖА
17 марта, 18.30
Прогулка по вечернему Эрмитажу
Гала-концерт фестиваля «Посвящение маэстро»
Международный симфонический оркестр «Таврический»
Дирижёр — Михаил Голиков
Солисты: заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра
Ольга Трифонова (сопрано)
Лауреат международных конкурсов — Алексей Головченко (гобой)
В программе: Пуччини, Верди, Доницетти, Беллини
Источник: Яани Кирик