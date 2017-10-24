С октября по декабрь филармония, как и в прежние годы, порадует уфимцев и гостей столицы республики концертами лучших музыкантов Европы и России.

Тарас Багинец – солист Свердловской филармонии, органист, клавесинист. Он основатель и худрук крупнейшего в России Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьян Баха – "Bach-Fest" (Екатеринбург). Более 20 лет органист выступает в престижных концертных залах России и знаменитых соборах Европы на исторических органах XVII-XIX веков.





Артём Варгафтик – журналист и музыкант. Широкую известность получил благодаря передачам "Оркестровая яма" и "Партитуры не горят". В настоящее время – обозреватель "Радио России. Культура" и постоянный участник множества фестивалей и концертных программ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.