XI Международный органный фестиваль "SAUERFEST" откроется в Уфе
24.10.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 октября в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова в рамках открытия XI Международного органного фестиваля "SAUERFEST" выступят известный искусствовед, мастер конферанса, двухкратный обладатель бронзового "Орфея" - Артём Варгафтик (Москва) и органист – Тарас Багинц (Екатеринбург). Творческий дуэт представит оригинальную программу с интригующим названием "Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли". На концерте прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Луи Маршана.
С октября по декабрь филармония, как и в прежние годы, порадует уфимцев и гостей столицы республики концертами лучших музыкантов Европы и России.
Тарас Багинец – солист Свердловской филармонии, органист, клавесинист. Он основатель и худрук крупнейшего в России Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьян Баха – "Bach-Fest" (Екатеринбург). Более 20 лет органист выступает в престижных концертных залах России и знаменитых соборах Европы на исторических органах XVII-XIX веков.
Артём Варгафтик – журналист и музыкант. Широкую известность получил благодаря передачам "Оркестровая яма" и "Партитуры не горят". В настоящее время – обозреватель "Радио России. Культура" и постоянный участник множества фестивалей и концертных программ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.