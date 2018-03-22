ОРЕАНДА-НОВОСТИ 13 апреля в рамках ХVII Московского Пасхального Фестиваля на сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева в Казани выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Начало концертов в 15.00 и 19.00.



Московский Пасхальный фестиваль - крупнейший музыкальный форум России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя - директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, Московский Пасхальный фестиваль сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль стал Всероссийским.



География Фестиваля расширяется с каждым годом. На сегодняшний день Фестиваль охватил 145 городов России и 5 стран. За годы существования Московского Пасхального фестиваля в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты – лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского.



Казанские концерты входят в симфоническую программу форума, которая в 2018 году охватит почти 30 городов России.