ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Летом на «Кинотавре» Яндекс.Такси анонсировал создание киноальманаха из пяти короткометражных фильмов. Задумка переросла в новый проект Medialab, который начал свою работу 23 ноября на сайте: taxi.yandex.ru/medialab.Первый опыт медиалаборатории будет представлен 28 ноября на закрытом показе в Музее Москвы. Это серия из пяти короткометражных фильмов, придуманных дебютантами в кинематографе, но не в творчестве. Среди них есть Дима «Хаски» Кузнецов и певица и актриса Даша Чаруша.

Medialab — мультимедийная площадка, соединяющая энергию молодых и талантливых художников самого широкого профиля с уже состоявшимися деятелями искусства для создания творческих коллабораций.

Началом проекта станет выпуск серии короткометражек, которые созданы молодыми режиссёрами под руководством Фёдора Бондарчука, Михаила Врубеля, Ильи Стюарта и других не менее известных режиссёров и продюсеров. За производство фильмов взялись компании «Арт Пикчерз», «Базелевс», «Hype Production», «Versus Pictures» и «Водород». Первые 5 картин уже отсняты и будут представлены в декабре вместе со стартом всероссийского сценарного конкурса «Из точки А». Цель сценарного конкурса - отобрать ещё 5 работ, чьи авторы получат не только возможность поработать под руководством легенд российского кинематографа, но и грант на реализацию задумки.

Михаил Врубель, продюсер кинокомпании «Водород», основатель Школы кино и телевидения «Индустрия»:

«Мы всегда за то, чтобы поддерживать начинающих режиссёров. Вся работа киношколы «Индустрия» направлена на развитие молодых кинематографистов, поэтому, когда Яндекс.Такси обратились к нам с идеей такого проекта, мы очень ей вдохновились и начали работать с двумя перспективными режиссёрами. Мы сняли два очень жанровых коротких метра: в первом случае это смесь хоррора и чёрной комедии, а в другом – ироническая история на религиозную тему. В обоих фильмах есть элементы чуда. Нам было важно внедрить эти жанровые допущения в городскую жизнь. Надеюсь, что проект откроет нам имена новых талантливых кинематографистов, в которых индустрия всегда нуждается».

Даша Чаруша, режиссёр:

Это мой первый игровой короткий метр. Что может быть прекраснее? Это бесценный опыт работы с одной из лучших команд в этой сфере, который нельзя купить ни за какие деньги. Этот опыт даёт мне понимание того, хочу ли я быть режиссёром и, конечно, того, что всё возможно.

Мне кажется, что гуманизм, а также отсутствие расовых предрассудков – это те идеи, которые мы, как деятели искусства, должны транслировать. Жизнь имитирует искусство, поэтому всё, что люди видят на экранах и в телевизоре, приносится в жизнь. И если мы будем говорить о любви к людям, о том, что все мы хотим счастья и взаимопонимания, о человеческих историях, то это и будет воспеваться в дальнейшем в обществе.

Дима Хаски, режиссёр:

Я сумасшедший человек, понимаете. Всё, что я делаю, обладает высоким флером душевной болезни. И всему, что я делал до этого и буду делать дальше, свойственна именно такая тематика.

Во время съёмок мы использовали разного рода ретроспективные приёмы. Например, снимали сцену с такси на фоне обратной проекции. Это олдовый ретро приём. Мы снимали общие планы автомобиля, подготовив модельку такси и декорации с точной копией из промзон. Было здорово получить для всего этого финансирование и команду профессионалов, снимающую фильм вместе со мной. Наконец я на практике попробовал то, что мне нравится в кино, благодаря проекту «Медиалаб» Яндекс.Такси.

Екатерина Каноненко, продюсер студии Versus Pictures:

Всегда надо пробовать. Я не знаю, если честно, других подобных инициатив с такой степенью свободы реализации. Киноальманахи всегда очень интересно смотреть и, конечно же, очень интересно в них участвовать. Наша студия сравнительно молодая, но мы уже успели сделать несколько громких проектов. Мы очень избирательно относимся к тому, за что берёмся. Проект Яндекс.Такси нам понравился своей идеологией. Нам кажется, что все задумано с правильной мотивацией имеет потенциал, а мы за потенциал и развитие.

Перспектива

Первые пять фильмов – лишь первый шаг в развитии Медиалаборатории. Вторым этапом станет запуск всероссийского сценарного конкурса «Из точки А», а это ещё пять новых работ. Также команда Медиалаборатории и Яндекс.Такси планирует снять экстра новеллы, с выбранными на Кинотавре 2017 года режиссёрами. Кто знает, может быть, именно Medialab откроет миру не только новых талантливых режиссёров, но и новых героев, которых в наше время никогда не бывает слишком много.