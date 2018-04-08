08.04.2018, 11:14
Юные пианисты из 11 регионов приедут на Рахманиновский конкурс в Великий Новгород
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 8 по 12 апреля в Великом Новгороде пройдёт XI Международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова. За звание лауреатов будут бороться музыканты из 11 регионов России, а также из Китая, республик Казахстан и Узбекистан.
На торжественном открытии конкурса, которое состоится в центре «Диалог» в 16.00, выступит Симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт- Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. 9-11 апреля пройдут конкурсные прослушивания I и II туров. Выступления участников будет оценивать жюри, состоящее из авторитетных российских и зарубежных музыкантов. Председатель жюри – Владимир Тропп, пианист и музыковед, заслуженный деятель искусств РФ.
«Конкурс давно и заслуженно стал одним из заметных событий культурно-музыкальной жизни Великого Новгорода и страны. Многие его призёры и участники получили международную известность и признание. Особую значимость конкурсу придаёт то, что он проводится на родине всемирно известного композитора, пианиста и дирижёра С.В.Рахманинова в год его 145-летия», – отметили в министерстве культуры Новгородской области.
На торжественном открытии конкурса, которое состоится в центре «Диалог» в 16.00, выступит Симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт- Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. 9-11 апреля пройдут конкурсные прослушивания I и II туров. Выступления участников будет оценивать жюри, состоящее из авторитетных российских и зарубежных музыкантов. Председатель жюри – Владимир Тропп, пианист и музыковед, заслуженный деятель искусств РФ.
«Конкурс давно и заслуженно стал одним из заметных событий культурно-музыкальной жизни Великого Новгорода и страны. Многие его призёры и участники получили международную известность и признание. Особую значимость конкурсу придаёт то, что он проводится на родине всемирно известного композитора, пианиста и дирижёра С.В.Рахманинова в год его 145-летия», – отметили в министерстве культуры Новгородской области.
Источник: https://www.novreg.ru