За первый месяц 2018 года Крым посетило более 122 тысяч туристов
06.02.2018, 16:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе 2018 года Крым посетило 122,7 тысячи туристов, что на 20,9% выше уровня прошлого года.
Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за январь 2018 года 48% прибыло авиатранспортом, 44% - паромной переправой, 8% - прибыло другими видами транспорта.
Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма - 61,7% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма - 13,4%, на Восточном побережье Крыма - 7,1%, в других регионах - 17,8%.
Напомним, что в период новогодних праздников 2017-2018 гг. в Республике Крым отдохнуло 113,3 тыс. туристов, что на 30,1% выше, чем в прошлом году (в период новогодних праздников 2016-2017 гг. в Республике Крым отдохнуло порядка 87 тыс. туристов).
Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за январь 2018 года 48% прибыло авиатранспортом, 44% - паромной переправой, 8% - прибыло другими видами транспорта.
Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма - 61,7% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма - 13,4%, на Восточном побережье Крыма - 7,1%, в других регионах - 17,8%.
Напомним, что в период новогодних праздников 2017-2018 гг. в Республике Крым отдохнуло 113,3 тыс. туристов, что на 30,1% выше, чем в прошлом году (в период новогодних праздников 2016-2017 гг. в Республике Крым отдохнуло порядка 87 тыс. туристов).
Источник: Правительство Крыма