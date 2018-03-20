20.03.2018, 18:11
За последние семь лет в Москве отреставрировали более тысячи памятников архитектуры
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва реализует одну из крупнейших в мире программ реставрации и возрождения объектов культурного наследия. "В Москве за последние семь лет отреставрировано более тысячи памятников. Это, пожалуй, самая масштабная программа за всю историю Москвы, и вряд ли есть аналоги в других странах", - рассказал на заседании Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин. Новую жизнь получают не только сами объекты культурного наследия, но и общественные пространства вокруг них, а по программе "Моя улица" в порядок приводят фасады исторических зданий.
В 2017 году работы велись на 580 объектах. На 210 из них реставрация уже завершена. Это рекордный показатель за последние семь лет. На 30 объектах выполнены комплексные работы, на 158 - локальные, а ещё на 22 объектах - противоаварийные.
В 2018 году реставрационные работы планируется провести на 818 памятниках истории и культуры. За счёт бюджета Москвы восстановят 361 объект, за счёт федерального - 180, а частные инвесторы помогут привести в порядок 277 исторических памятников.
Среди важных объектов - Северный речной вокзал. "Фактически за год был подготовлен проект реставрационных работ, и планируется, что работы начнутся в ближайшее время", - рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Планируется, что реставрация продлится примерно три года.
С 2011 по 2017 год в Москве отреставрировали 983 объекта культурного наследия. В том числе 432 памятника - за счёт городского бюджета, 224 памятника - за счёт российских министерств иностранных дел и культуры, других федеральных органов исполнительной власти, 327 памятников - за счёт частных инвесторов и меценатов. С начала 2018 года завершена реставрация ещё 24 памятников. Таким образом, за последние семь лет отреставрировано 1007 объектов культурного наследия.
Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза - с 1325 объектов в 2010 году до 248 в 2017 году (их доля снизилась с 39 процентов до шести процентов соответственно).
Городские усадьбы, Киевский вокзал и Московский почтамт
В 2017 году реставрацию завершили на целом ряде знаковых объектов столицы. Среди них:
- жилой дом Э.А. фон Беренса в Гусятникове переулке, 1880 год;
- жилой дом Н.П. Баулина (в основе - палаты XVIII века) на Николоямской улице, 1820-е годы, 1880-е годы;
- городская усадьба Баулиных в Товарищеском переулке, конец XVIII - XIX век;
- здание Киевского вокзала;
- церковь Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой улице, 1675 год с фрагментами XVI века;
- церковь Михаила Архангела, 1806-1809 годы (усыпальница Голицыных) - ансамбль Донского монастыря;
- городская усадьба С.П. Берга в Денежном переулке, XIX век;
- усадьба фон Рекк на Пятницкой улице, вторая половина XIX века;
- стена Китай-города с нижней частью Варваринской башни в Китайгородском проезде, 1534-1538 годы;
- старый Московский почтамт на Мясницкой улице.
Спасение памятников
Чтобы предотвратить разрушение и гибель памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, противоаварийные работы в 2017 году провели на 22 исторических объектах. В их числе:
- жилой дом Наркомфина на Новинском бульваре - в мае 2018 года должна начаться его реставрация, вся необходимая документация согласована, после реставрации здание останется жилым;
- палаты Левашовых в Староваганьковском переулке - согласована документация на проведение реставрационных работ, восстановить фасады планируют к июлю 2018 года, а помещения - в 2019 году;
- несколько объектов городской усадьбы XIX века в Шелапутинском переулке - реставраторы усилили конструктивные элементы зданий, сделали обрамление проёмов, установили распорки, заделали трещины, расчистили культурный слой по периметру зданий; к реставрационным работам приступят в октябре 2018 года;
- дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке - усилены фундаменты и перекрытия, отремонтированы стропила и кровля, обновлены интерьеры и воссоздан лепной декор главного, бокового и дворового фасадов, проведена консервация на зимний период. В 2018 году планируется отреставрировать фасады, парадные интерьеры и обустроить инженерные сети. Ремонтные и реставрационные работы завершатся в 2019 году.
Во время противоаварийных и изыскательских работ на историческом здании Софийского механического завода акционерного общества Г. Листа на Болотной площади обнаружили подлинные скульптуры литейщика и кузнеца, украшавшие раньше пилоны ворот парадного входа. Предполагалось, что они были утрачены. После реставрации скульптуры вернутся на своё место.
Дом 21 на Остоженке, построенный архитектором Львом Кекушевым в 1903 году, - это один из наиболее ярких образцов московского модерна. По проекту реставрации на крышу здания вернётся скульптура льва - визитная карточка архитектора. При невыясненных обстоятельствах её утратили ещё в начале XX века. Специалисты смогли восстановить её лишь по единственной старой фотографии, которую отыскали в архивах. Длина медной скульптуры - 3,2 метра. Она имеет большой запас прочности и может выдерживать экстремальные погодные условия. 1 июня 2018 года планируется завершить реставрацию фасадов здания. Тогда вниманию москвичей представят обновлённое здание с фигурой льва на 15-метровой высоте.
В 2017 году площадь Тверская Застава вернули москвичам. Центральным элементом её благоустройства стало возрождение сквера с липовыми аллеями и семиметровым памятником Максиму Горькому.
"Решение о его установке было принято в 1936 году. Спустя 80 лет, в 2016 году, был выполнен проект реставрации, и в 2017-м, накануне 150-летия писателя, отреставрированный памятник вернулся на одну из красивейших московских площадей", - напомнил Алексей Емельянов.
На площади вновь появилось трамвайное кольцо. Благодаря этому на современном комфортном трамвае "Витязь-М" теперь можно доехать от Белорусского вокзала до площади трёх вокзалов.
Ещё один пример комплексного подхода к сохранению исторического общественного пространства - Пятницкая улица. Эта одна из старейших улиц Москвы за последние годы обрела новое дыхание. В 2017 году там завершилась реставрация усадьбы фон Рекк (Пятницкая улица, дом 64, строение 1) и доходного дома церкви Иоанна Предтечи под Бором (Пятницкая улица, дом 4/2, строение 1).
"Эта улица - одна из первых московских улиц, которой полностью вернули её исторический облик", - добавил глава Департамента.
В 2017 году завершился крупнейший проект по сохранению объектов культурного наследия, расположенных рядом с парком "Зарядье". Работы стартовали в 2012 году с реставрации Старого Английского Двора и финишировали в 2017 году восстановлением Государева двора, палат бояр Романовых и комплекса служб Знаменского монастыря, а также памятника средневековой русской фортификационной архитектуры - стены Китай-города.
Отреставрированы церковь Зачатия Святой Анны, что в Углу XV века, палаты XVI-XVII веков, храмы XVII-XIX столетий. Алексей Емельянов подчеркнул: "Сегодня этот небольшой участок территории города, где мы можем познакомиться с 600-летней историей нашей столицы". Именно здесь археологи обнаружили берестяную грамоту XIV века.
Крупнейшей реставрационной площадкой Москвы стала территория ВДНХ. "Из 49 объектов по 43 на протяжении четырёх лет проводятся реставрационные работы", - сказал руководитель Департамента.
В 2017 году там завершили реставрацию центральной части арки главного входа. Работы не проводились с 1954 года. По сохранившимся образцам специально для этого объекта специалисты изготовили облицовочный материал терразит. Скульптура "Тракторист и колхозница", установленная на арке, вернулась к своему первозданному виду 1954 года, когда она была также облицована смальтой.
На центральных пилонах северного входа (исторический вход на выставку 1939 года) по архивным материалам воссоздали уникальные барельефы.
Специалисты также привели в порядок павильоны № 84 "Дом культуры" и № 62 "Охрана природы". В последнем открылся центр балета.
В начале 2018 года завершились работы по реставрации павильона № 32/34 "Космос". Реставраторы восстановили уникальный стеклянный купол, воссоздали гипсовый лепной декор по фасадам и интерьерам, облицевали колонны цветным мрамором, привели в порядок скульптурную группу на крыше здания. Под куполом павильона установлена точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 год. По чертежам также удалось воссоздать историческую люстру диаметром более четырёх метров и весом почти тонну, которая украшала купол павильона с 1954 года, а в 1970-х годах была демонтирована и утрачена. Она станет частью новой экспозиции центра "Космонавтика и авиация", который откроется в отреставрированном павильоне "Космос" в 2018 году.
"Важно то, что в результате работ, проведённых реставратором совместно с ВДНХ и специалистами Департамента городского имущества, павильону вернули исторический облик, а благодаря сложнейшим инженерным работам теперь он может использоваться круглогодично", - подчеркнул Алексей Емельянов.
В павильоне № 58 "Земледелие" (бывший павильон Украинской ССР) - завершена реставрация внешнего облика: проведена сложнейшая работа по восстановлению фасадов здания, сложенных из блоков керамики, и скульптурных композиций, установленных на крыше павильона.
Также в 2017 году на ВДНХ началась масштабная реставрация 17 фонтанов. В завершающей стадии - гидротехнические сооружения центральной аллеи и фонтан "Золотой колос". В 2018 году начнутся работы по восстановлению и сохранению легендарных фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".
ВДНХ стала лауреатом конкурса "Московская реставрация - 2017". В номинации "Объекты садово-паркового искусства" победил проект возрождения системы цветочных партеров на главной аллее.
Масштабы и качество работ по восстановлению ВДНХ высоко оценили недавно приезжавшие в Москву эксперты ЮНЕСКО. Они выразили уверенность, что после реставрации выставка станет точкой притяжения для иностранных туристов. Возрождение ВДНХ планируется завершить до конца 2018-го. В ближайших планах на этот год - реставрация исторических фасадов и интерьеров павильона "Центральный", Зелёного театра, ресторана "Золотой колос".
Глава Департамента добавил: "Мы постепенно начали снимать леса с главного павильона, завершено золочение звёзды".
Правительство Москвы продолжает программу реставрации религиозных памятников. С 2012 года по программе субсидий восстановили 19 храмов. В частности, в 2017 году завершена реставрация колоколен Рождественского и Высоко-Петровского монастырей, звонницы Владимирской церкви усадьбы Виноградово, а также храма Рождества Христова в деревне Варварино. В 2018 году за счёт бюджета города проведут реставрацию на 21 религиозном объекте.
В 2017 году завершилась реставрация 20 произведений монументального искусства. В их числе памятники Максиму Горькому на площади Тверская Застава и Александру Пушкину на Пушкинской площади.
Список дополняют 38 художественных надгробий на Новодевичьем, Введенском, Ваганьковском кладбищах, а также в некрополе Донского монастыря. В 2018 году планируется отреставрировать восемь произведений монументального искусства и 111 художественных надгробий.
20 аварийных памятников истории и культуры уже передано в аренду по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Льготная ставка назначается сроком 49 лет при условии восстановления архитектурных памятников.
Уже завершена комплексная реставрация 12 зданий. При этом на половине из них работы финишировали в 2017 году. Сейчас специалисты заняты ещё на восьми объектах.
Фасады исторических зданий Москвы ремонтировали и мыли в рамках программы городского благоустройства "Моя улица". В 2017 году в порядок привели стены 122 городских памятников истории и культуры.
Ещё одно важное направление работы Департамента - работа с молодёжью: лекции почётных реставраторов, круглые столы, семинары, выставки. "Нам очень важно, чтобы молодые люди приходили в реставрационные отрасли. Чем больше молодёжи будет интересоваться историей нашей столицы, тем легче нам будет работать", - подчеркнул Алексей Емельянов.
В 2017 году работы велись на 580 объектах. На 210 из них реставрация уже завершена. Это рекордный показатель за последние семь лет. На 30 объектах выполнены комплексные работы, на 158 - локальные, а ещё на 22 объектах - противоаварийные.
В 2018 году реставрационные работы планируется провести на 818 памятниках истории и культуры. За счёт бюджета Москвы восстановят 361 объект, за счёт федерального - 180, а частные инвесторы помогут привести в порядок 277 исторических памятников.
Среди важных объектов - Северный речной вокзал. "Фактически за год был подготовлен проект реставрационных работ, и планируется, что работы начнутся в ближайшее время", - рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Планируется, что реставрация продлится примерно три года.
С 2011 по 2017 год в Москве отреставрировали 983 объекта культурного наследия. В том числе 432 памятника - за счёт городского бюджета, 224 памятника - за счёт российских министерств иностранных дел и культуры, других федеральных органов исполнительной власти, 327 памятников - за счёт частных инвесторов и меценатов. С начала 2018 года завершена реставрация ещё 24 памятников. Таким образом, за последние семь лет отреставрировано 1007 объектов культурного наследия.
Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза - с 1325 объектов в 2010 году до 248 в 2017 году (их доля снизилась с 39 процентов до шести процентов соответственно).
Городские усадьбы, Киевский вокзал и Московский почтамт
В 2017 году реставрацию завершили на целом ряде знаковых объектов столицы. Среди них:
- жилой дом Э.А. фон Беренса в Гусятникове переулке, 1880 год;
- жилой дом Н.П. Баулина (в основе - палаты XVIII века) на Николоямской улице, 1820-е годы, 1880-е годы;
- городская усадьба Баулиных в Товарищеском переулке, конец XVIII - XIX век;
- здание Киевского вокзала;
- церковь Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой улице, 1675 год с фрагментами XVI века;
- церковь Михаила Архангела, 1806-1809 годы (усыпальница Голицыных) - ансамбль Донского монастыря;
- городская усадьба С.П. Берга в Денежном переулке, XIX век;
- усадьба фон Рекк на Пятницкой улице, вторая половина XIX века;
- стена Китай-города с нижней частью Варваринской башни в Китайгородском проезде, 1534-1538 годы;
- старый Московский почтамт на Мясницкой улице.
Спасение памятников
Чтобы предотвратить разрушение и гибель памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, противоаварийные работы в 2017 году провели на 22 исторических объектах. В их числе:
- жилой дом Наркомфина на Новинском бульваре - в мае 2018 года должна начаться его реставрация, вся необходимая документация согласована, после реставрации здание останется жилым;
- палаты Левашовых в Староваганьковском переулке - согласована документация на проведение реставрационных работ, восстановить фасады планируют к июлю 2018 года, а помещения - в 2019 году;
- несколько объектов городской усадьбы XIX века в Шелапутинском переулке - реставраторы усилили конструктивные элементы зданий, сделали обрамление проёмов, установили распорки, заделали трещины, расчистили культурный слой по периметру зданий; к реставрационным работам приступят в октябре 2018 года;
- дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке - усилены фундаменты и перекрытия, отремонтированы стропила и кровля, обновлены интерьеры и воссоздан лепной декор главного, бокового и дворового фасадов, проведена консервация на зимний период. В 2018 году планируется отреставрировать фасады, парадные интерьеры и обустроить инженерные сети. Ремонтные и реставрационные работы завершатся в 2019 году.
Во время противоаварийных и изыскательских работ на историческом здании Софийского механического завода акционерного общества Г. Листа на Болотной площади обнаружили подлинные скульптуры литейщика и кузнеца, украшавшие раньше пилоны ворот парадного входа. Предполагалось, что они были утрачены. После реставрации скульптуры вернутся на своё место.
Дом 21 на Остоженке, построенный архитектором Львом Кекушевым в 1903 году, - это один из наиболее ярких образцов московского модерна. По проекту реставрации на крышу здания вернётся скульптура льва - визитная карточка архитектора. При невыясненных обстоятельствах её утратили ещё в начале XX века. Специалисты смогли восстановить её лишь по единственной старой фотографии, которую отыскали в архивах. Длина медной скульптуры - 3,2 метра. Она имеет большой запас прочности и может выдерживать экстремальные погодные условия. 1 июня 2018 года планируется завершить реставрацию фасадов здания. Тогда вниманию москвичей представят обновлённое здание с фигурой льва на 15-метровой высоте.
В 2017 году площадь Тверская Застава вернули москвичам. Центральным элементом её благоустройства стало возрождение сквера с липовыми аллеями и семиметровым памятником Максиму Горькому.
"Решение о его установке было принято в 1936 году. Спустя 80 лет, в 2016 году, был выполнен проект реставрации, и в 2017-м, накануне 150-летия писателя, отреставрированный памятник вернулся на одну из красивейших московских площадей", - напомнил Алексей Емельянов.
На площади вновь появилось трамвайное кольцо. Благодаря этому на современном комфортном трамвае "Витязь-М" теперь можно доехать от Белорусского вокзала до площади трёх вокзалов.
Ещё один пример комплексного подхода к сохранению исторического общественного пространства - Пятницкая улица. Эта одна из старейших улиц Москвы за последние годы обрела новое дыхание. В 2017 году там завершилась реставрация усадьбы фон Рекк (Пятницкая улица, дом 64, строение 1) и доходного дома церкви Иоанна Предтечи под Бором (Пятницкая улица, дом 4/2, строение 1).
"Эта улица - одна из первых московских улиц, которой полностью вернули её исторический облик", - добавил глава Департамента.
В 2017 году завершился крупнейший проект по сохранению объектов культурного наследия, расположенных рядом с парком "Зарядье". Работы стартовали в 2012 году с реставрации Старого Английского Двора и финишировали в 2017 году восстановлением Государева двора, палат бояр Романовых и комплекса служб Знаменского монастыря, а также памятника средневековой русской фортификационной архитектуры - стены Китай-города.
Отреставрированы церковь Зачатия Святой Анны, что в Углу XV века, палаты XVI-XVII веков, храмы XVII-XIX столетий. Алексей Емельянов подчеркнул: "Сегодня этот небольшой участок территории города, где мы можем познакомиться с 600-летней историей нашей столицы". Именно здесь археологи обнаружили берестяную грамоту XIV века.
Крупнейшей реставрационной площадкой Москвы стала территория ВДНХ. "Из 49 объектов по 43 на протяжении четырёх лет проводятся реставрационные работы", - сказал руководитель Департамента.
В 2017 году там завершили реставрацию центральной части арки главного входа. Работы не проводились с 1954 года. По сохранившимся образцам специально для этого объекта специалисты изготовили облицовочный материал терразит. Скульптура "Тракторист и колхозница", установленная на арке, вернулась к своему первозданному виду 1954 года, когда она была также облицована смальтой.
На центральных пилонах северного входа (исторический вход на выставку 1939 года) по архивным материалам воссоздали уникальные барельефы.
Специалисты также привели в порядок павильоны № 84 "Дом культуры" и № 62 "Охрана природы". В последнем открылся центр балета.
В начале 2018 года завершились работы по реставрации павильона № 32/34 "Космос". Реставраторы восстановили уникальный стеклянный купол, воссоздали гипсовый лепной декор по фасадам и интерьерам, облицевали колонны цветным мрамором, привели в порядок скульптурную группу на крыше здания. Под куполом павильона установлена точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 год. По чертежам также удалось воссоздать историческую люстру диаметром более четырёх метров и весом почти тонну, которая украшала купол павильона с 1954 года, а в 1970-х годах была демонтирована и утрачена. Она станет частью новой экспозиции центра "Космонавтика и авиация", который откроется в отреставрированном павильоне "Космос" в 2018 году.
"Важно то, что в результате работ, проведённых реставратором совместно с ВДНХ и специалистами Департамента городского имущества, павильону вернули исторический облик, а благодаря сложнейшим инженерным работам теперь он может использоваться круглогодично", - подчеркнул Алексей Емельянов.
В павильоне № 58 "Земледелие" (бывший павильон Украинской ССР) - завершена реставрация внешнего облика: проведена сложнейшая работа по восстановлению фасадов здания, сложенных из блоков керамики, и скульптурных композиций, установленных на крыше павильона.
Также в 2017 году на ВДНХ началась масштабная реставрация 17 фонтанов. В завершающей стадии - гидротехнические сооружения центральной аллеи и фонтан "Золотой колос". В 2018 году начнутся работы по восстановлению и сохранению легендарных фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".
ВДНХ стала лауреатом конкурса "Московская реставрация - 2017". В номинации "Объекты садово-паркового искусства" победил проект возрождения системы цветочных партеров на главной аллее.
Масштабы и качество работ по восстановлению ВДНХ высоко оценили недавно приезжавшие в Москву эксперты ЮНЕСКО. Они выразили уверенность, что после реставрации выставка станет точкой притяжения для иностранных туристов. Возрождение ВДНХ планируется завершить до конца 2018-го. В ближайших планах на этот год - реставрация исторических фасадов и интерьеров павильона "Центральный", Зелёного театра, ресторана "Золотой колос".
Глава Департамента добавил: "Мы постепенно начали снимать леса с главного павильона, завершено золочение звёзды".
Правительство Москвы продолжает программу реставрации религиозных памятников. С 2012 года по программе субсидий восстановили 19 храмов. В частности, в 2017 году завершена реставрация колоколен Рождественского и Высоко-Петровского монастырей, звонницы Владимирской церкви усадьбы Виноградово, а также храма Рождества Христова в деревне Варварино. В 2018 году за счёт бюджета города проведут реставрацию на 21 религиозном объекте.
В 2017 году завершилась реставрация 20 произведений монументального искусства. В их числе памятники Максиму Горькому на площади Тверская Застава и Александру Пушкину на Пушкинской площади.
Список дополняют 38 художественных надгробий на Новодевичьем, Введенском, Ваганьковском кладбищах, а также в некрополе Донского монастыря. В 2018 году планируется отреставрировать восемь произведений монументального искусства и 111 художественных надгробий.
20 аварийных памятников истории и культуры уже передано в аренду по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Льготная ставка назначается сроком 49 лет при условии восстановления архитектурных памятников.
Уже завершена комплексная реставрация 12 зданий. При этом на половине из них работы финишировали в 2017 году. Сейчас специалисты заняты ещё на восьми объектах.
Фасады исторических зданий Москвы ремонтировали и мыли в рамках программы городского благоустройства "Моя улица". В 2017 году в порядок привели стены 122 городских памятников истории и культуры.
Ещё одно важное направление работы Департамента - работа с молодёжью: лекции почётных реставраторов, круглые столы, семинары, выставки. "Нам очень важно, чтобы молодые люди приходили в реставрационные отрасли. Чем больше молодёжи будет интересоваться историей нашей столицы, тем легче нам будет работать", - подчеркнул Алексей Емельянов.