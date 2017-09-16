Завершение сезона образовательной программы "Умное лето" в Москве отметят концертом
16.09.2017, 11:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Образовательная программа «Умное лето» на ВДНХ завершится праздничным концертом. 17 сентября в 17:30 перед гостями выступит необычный дуэт: гитарист-виртуоз Ваня Жук и восходящая звезда русской альтернативной сцены Алиса Тен. Ей подвластны старинная барочная музыка и рок-баллады, индийские раги и советский джаз 1930-х годов.
Специально для концерта в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» музыканты исполнят композиции из сериала «Твин Пикс». Загадочные произведения на музыку Анджело Бадаламенти прозвучат под аккомпанемент русской семиструнной гитары, пианино, американского народного инструмента казу, а также лупера — необычного устройства, позволяющего за счет сведения в реальном времени нескольких звуковых дорожек получить экспериментальное звучание.
Знаменитому американскому триллеру, вышедшему на телеэкраны в начале 1990-х годов, также будет посвящена лекция «Стиль, дизайн и кофе в сериале “Твин Пикс”». Она начнётся в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» в 16:00. Гости узнают, сколько литров кофе выпивают жители городка Твин Пикс, что случилось после съемок фильма с кафе Double R, где находится таинственное место «Черный вигвам».
На внешнем виде персонажей «Твин Пикс» подробно остановится художник по костюмам и стилист Анна Баштовая. Она расскажет, почему главный герой фильма агент ФБР Дейл Купер одевается, как режиссер фильма Дэвид Линч, как красный цвет, который отчетливо прослеживается в костюмах и интерьерах, стал основным в сериале, почему школьницы 1990-х выглядят как роковые красавицы 1950-х.
Специально для концерта в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» музыканты исполнят композиции из сериала «Твин Пикс». Загадочные произведения на музыку Анджело Бадаламенти прозвучат под аккомпанемент русской семиструнной гитары, пианино, американского народного инструмента казу, а также лупера — необычного устройства, позволяющего за счет сведения в реальном времени нескольких звуковых дорожек получить экспериментальное звучание.
Знаменитому американскому триллеру, вышедшему на телеэкраны в начале 1990-х годов, также будет посвящена лекция «Стиль, дизайн и кофе в сериале “Твин Пикс”». Она начнётся в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» в 16:00. Гости узнают, сколько литров кофе выпивают жители городка Твин Пикс, что случилось после съемок фильма с кафе Double R, где находится таинственное место «Черный вигвам».
На внешнем виде персонажей «Твин Пикс» подробно остановится художник по костюмам и стилист Анна Баштовая. Она расскажет, почему главный герой фильма агент ФБР Дейл Купер одевается, как режиссер фильма Дэвид Линч, как красный цвет, который отчетливо прослеживается в костюмах и интерьерах, стал основным в сериале, почему школьницы 1990-х выглядят как роковые красавицы 1950-х.
Источник: Мэрия Москвы