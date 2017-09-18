Знаменитый кубинский джазовый пианист, лауреат премий Грэмми Гонсало Рубалькаба выступит в Петербурге
18.09.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 ноября в Большом зале петербургской филармонии всех поклонников джаза ждёт выступление знаменитого кубинского пианиста, которого называют «одним из лучших приобретений американского джаза 1990-х годов» - Гонсало Рубалькаба.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ имени Д.Д.Шостаковича (БОЛЬШОЙ ЗАЛ)
8 ноября 2017 года Начало в 20.00
Кубинский джазмен, пианист и композитор,
один из лучших пианистов кубинского джаза,
Лауреат двух премий Grammy Award и двух Латинских Грэмми
Гонсало РУБАЛЬКАБА
Пианист и композитор Гонсало Рубалькаба уже был молодым феноменом с многообещающей карьерой на его родной Кубе, когда в 1985 году его открыл Диззи Гиллеспи. В 1999 году журнал «Piano & Keyboard» признал его одним из лучших пианистов 20 века, наряду с такими фигурами как Гленн Гульд, Марта Аргерих и Билл Эванс. Взяв два Грэмми и два Латинских Грэмми, он утвердился в мире джаза.
Гонсало родился в Гаване 27 мая 1963 года в семье музыкантов. Его отец -пианист, композитор и бэндлидер Гильермо Рубалькаба играл в оркестре Энрики Джорин, создателя ча-ча-ча; его дедушка Якобо Рубалькаба был композитором, и два его брата тоже были музыкантами. Гонсало, одарённый ребёнок, уже в возрасте 6 лет играл на ударных в оркестре у своего отца, а игре на пианино начал обучаться двумя годами позже, как он однажды сказал в воспоминаниях, чтобы «просто порадовать свою мать».
Гонсало закончил Институт Изобразительных Искусств в Гаване и работал как пианист и ударник в концертных залах и джаз-клубах Гаваны. Позже, будучи уже популярным, Гонсало гастролировал на Кубе, в Европе, Африке и Азии с легендарным Orquesta Aragon, а с 1984 года возглавил собственную группу в стиле джаз-рок фьюжн под названием Grupo Proyecto.
Встреча с Гиллеспи и с Чарли Хейденом, а позже с президентом Blue Note Records Брюсом Лундваллем, создали возможность, наконец, продемонстрировать свои таланты перед поклонниками джаза в Соединённых Штатах. Эти годы были ознаменованы серией записей в Гаване и Франкфурте, включая три превосходные записи с его Кубинским Квартетом (Cuban Quartet) под немецким лейблом Messidor: Mi Gran Pasion (1987), Live in Gavana (1989) и Giraldilla (1990). В 1991 Рубалькаба переехал в Доминиканскую Республику, а в 1996 переселился в Майями.
Композиции Гонсало Рубалькабы собрали 16 номинаций, включая Грэмми и Латинские Грэмми, музыкант выпустил как минимум 25 собственных альбомов, а также появился в весьма внушительном количестве сайд-проектов. Гонсало продолжает гастролировать по миру в качестве сольного джазового пианиста, играет классическую музыку, а также выступает лидером группы, используя приглашённых музыкантов в клубах и на концертах. Его активный репертуар продолжает расширяться за пределы straight-ahead, бибопа, афро-кубинских и других форм джаза, традиционных кубинских и мексиканских баллад, болеро и кубинских классических произведений.
Гонсало Рубалькаба в настоящее время продюсирует и записывает для своего собственного лейбла и продюсерской компании 5Passion LLC, основанной в 2010 году.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ имени Д.Д.Шостаковича (БОЛЬШОЙ ЗАЛ)
8 ноября 2017 года Начало в 20.00
Кубинский джазмен, пианист и композитор,
один из лучших пианистов кубинского джаза,
Лауреат двух премий Grammy Award и двух Латинских Грэмми
Гонсало РУБАЛЬКАБА
Пианист и композитор Гонсало Рубалькаба уже был молодым феноменом с многообещающей карьерой на его родной Кубе, когда в 1985 году его открыл Диззи Гиллеспи. В 1999 году журнал «Piano & Keyboard» признал его одним из лучших пианистов 20 века, наряду с такими фигурами как Гленн Гульд, Марта Аргерих и Билл Эванс. Взяв два Грэмми и два Латинских Грэмми, он утвердился в мире джаза.
Гонсало родился в Гаване 27 мая 1963 года в семье музыкантов. Его отец -пианист, композитор и бэндлидер Гильермо Рубалькаба играл в оркестре Энрики Джорин, создателя ча-ча-ча; его дедушка Якобо Рубалькаба был композитором, и два его брата тоже были музыкантами. Гонсало, одарённый ребёнок, уже в возрасте 6 лет играл на ударных в оркестре у своего отца, а игре на пианино начал обучаться двумя годами позже, как он однажды сказал в воспоминаниях, чтобы «просто порадовать свою мать».
Гонсало закончил Институт Изобразительных Искусств в Гаване и работал как пианист и ударник в концертных залах и джаз-клубах Гаваны. Позже, будучи уже популярным, Гонсало гастролировал на Кубе, в Европе, Африке и Азии с легендарным Orquesta Aragon, а с 1984 года возглавил собственную группу в стиле джаз-рок фьюжн под названием Grupo Proyecto.
Встреча с Гиллеспи и с Чарли Хейденом, а позже с президентом Blue Note Records Брюсом Лундваллем, создали возможность, наконец, продемонстрировать свои таланты перед поклонниками джаза в Соединённых Штатах. Эти годы были ознаменованы серией записей в Гаване и Франкфурте, включая три превосходные записи с его Кубинским Квартетом (Cuban Quartet) под немецким лейблом Messidor: Mi Gran Pasion (1987), Live in Gavana (1989) и Giraldilla (1990). В 1991 Рубалькаба переехал в Доминиканскую Республику, а в 1996 переселился в Майями.
Композиции Гонсало Рубалькабы собрали 16 номинаций, включая Грэмми и Латинские Грэмми, музыкант выпустил как минимум 25 собственных альбомов, а также появился в весьма внушительном количестве сайд-проектов. Гонсало продолжает гастролировать по миру в качестве сольного джазового пианиста, играет классическую музыку, а также выступает лидером группы, используя приглашённых музыкантов в клубах и на концертах. Его активный репертуар продолжает расширяться за пределы straight-ahead, бибопа, афро-кубинских и других форм джаза, традиционных кубинских и мексиканских баллад, болеро и кубинских классических произведений.
Гонсало Рубалькаба в настоящее время продюсирует и записывает для своего собственного лейбла и продюсерской компании 5Passion LLC, основанной в 2010 году.