Единственный в России этнопарк "Иглу Отель" откроется в горном Сочи
07.12.2017, 20:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации компании "Горная Территория", которая создаёт "Иглу Отель", единственным строительным материалом для возведения объектов станет кристально чистый снег кавказских гор. Этнопарк будет состоять из нескольких эскимосских домов-иглу диаметром до 6 метров.
В большом иглу оборудуют холл, бар со стойкой и номера для проживания. Комфортный сон обеспечат специальные спальные системы - утеплённые снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Даже если снаружи температура опустится до –20 градусов, в иглу будет тепло.
Своды отеля украсят снежными барельефами с изображением мифических героев легенд и эпосов Севера, а территорию этнопарка - вырезанными из цельных стволов деревьев тотемами-хантаи. Здесь же будет размещена резиденция Деда Мороза - отдельное сооружение, выполненное в стиле северных коренных народов с применением снега и дерева. Кроме того, в комплекс войдёт детский снежный городок, состоящий из нескольких маленьких снежных домиков, соединённых тоннелями и горкой, а также - миниатюрный парк "Волшебный лес" со снежными дикими животными и лесными чудищами.
Кроме размещения, этнопарк предложит гостям на выбор экскурсии и развлечения - походы по Кавказскому биосферному заповеднику в снегоступах и на лыжах, фрирайд на склонах близлежащих гор, посещение обучающих курсов по организации ски-тура или лавинной безопасности.
Открытие этнопарка "Иглу Отель" намечено на 28 декабря 2017 года.
В большом иглу оборудуют холл, бар со стойкой и номера для проживания. Комфортный сон обеспечат специальные спальные системы - утеплённые снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Даже если снаружи температура опустится до –20 градусов, в иглу будет тепло.
Своды отеля украсят снежными барельефами с изображением мифических героев легенд и эпосов Севера, а территорию этнопарка - вырезанными из цельных стволов деревьев тотемами-хантаи. Здесь же будет размещена резиденция Деда Мороза - отдельное сооружение, выполненное в стиле северных коренных народов с применением снега и дерева. Кроме того, в комплекс войдёт детский снежный городок, состоящий из нескольких маленьких снежных домиков, соединённых тоннелями и горкой, а также - миниатюрный парк "Волшебный лес" со снежными дикими животными и лесными чудищами.
Кроме размещения, этнопарк предложит гостям на выбор экскурсии и развлечения - походы по Кавказскому биосферному заповеднику в снегоступах и на лыжах, фрирайд на склонах близлежащих гор, посещение обучающих курсов по организации ски-тура или лавинной безопасности.
Открытие этнопарка "Иглу Отель" намечено на 28 декабря 2017 года.
Источник: Федеральное агентство по туризму