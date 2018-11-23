Отмечается, что руководить фондом будет бывший глава государственного Фонда кино Антон Малышев. Фонд, по данным РБК, будет финансировать производство отечественного кино. При этом источники издания говорят о том, что этот проект пока обсуждается на уровне предложения. Детали инициативы, а также конкретные решения по ней пока неизвестны.Джон Манн, представитель Millhouse Capital, управляющей активами Романа Абрамовича, комментариев по этому поводу не дал. При этом отмечается, чтоПри этом фонд Абрамовича не будет требовать возврата денежных средств. Но, если у картины будет коммерческий успех, инвестор сможет рассчитывать на часть прибыли.Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что в этом случае риски фонда будут минимальные – ведь часть картин обязательно окажутся успешными., однако отмечается, что существующие кинофраншизы фонд финансировать не будет.Предприниматель Роман Абрамович занимает 11 место в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние оценивают в 10,8 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что миллиардер стал членом попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности в России. Он пожертвовал около 500 миллионов долларов еврейским организациям в стране.