23.11.2018, 20:05
Абрамович вложит миллиарды в российское кино
ИА «Ореанда-Новости». Миллиардер Роман Абрамович собирается создать фонд поддержки российского кино. Ожидается, что каждый год он будет вкладывать около 1 миллиарда рублей. При этом объём государственной поддержки составляет 6 миллиардов рублей.
Отмечается, что руководить фондом будет бывший глава государственного Фонда кино Антон Малышев. Фонд, по данным РБК, будет финансировать производство отечественного кино. При этом источники издания говорят о том, что этот проект пока обсуждается на уровне предложения. Детали инициативы, а также конкретные решения по ней пока неизвестны.
Джон Манн, представитель Millhouse Capital, управляющей активами Романа Абрамовича, комментариев по этому поводу не дал. При этом отмечается, что российское кино может получить около 1 миллиарда рублей уже в следующем году. Источник издания говорит о том, что инвестиции попадут в производства фильмов уже на завершающей стадии — продюсеры смогут претендовать на финансирование от 20% до 50% производственного бюджета картины.
При этом фонд Абрамовича не будет требовать возврата денежных средств. Но, если у картины будет коммерческий успех, инвестор сможет рассчитывать на часть прибыли. Отмечается, что при бюджете в 1 миллиард рублей, фонд сможет оказать поддержку 10-15 фильмам. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что в этом случае риски фонда будут минимальные – ведь часть картин обязательно окажутся успешными.
Все ленты будут оцениваться экспертами, однако они не будут выбирать только потенциально успешные фильмы. Ограничений по жанрам также ставить не планируется, однако отмечается, что существующие кинофраншизы фонд финансировать не будет.
Предприниматель Роман Абрамович занимает 11 место в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние оценивают в 10,8 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что миллиардер стал членом попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности в России. Он пожертвовал около 500 миллионов долларов еврейским организациям в стране.
Отмечается, что руководить фондом будет бывший глава государственного Фонда кино Антон Малышев. Фонд, по данным РБК, будет финансировать производство отечественного кино. При этом источники издания говорят о том, что этот проект пока обсуждается на уровне предложения. Детали инициативы, а также конкретные решения по ней пока неизвестны.
Джон Манн, представитель Millhouse Capital, управляющей активами Романа Абрамовича, комментариев по этому поводу не дал. При этом отмечается, что российское кино может получить около 1 миллиарда рублей уже в следующем году. Источник издания говорит о том, что инвестиции попадут в производства фильмов уже на завершающей стадии — продюсеры смогут претендовать на финансирование от 20% до 50% производственного бюджета картины.
При этом фонд Абрамовича не будет требовать возврата денежных средств. Но, если у картины будет коммерческий успех, инвестор сможет рассчитывать на часть прибыли. Отмечается, что при бюджете в 1 миллиард рублей, фонд сможет оказать поддержку 10-15 фильмам. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что в этом случае риски фонда будут минимальные – ведь часть картин обязательно окажутся успешными.
Все ленты будут оцениваться экспертами, однако они не будут выбирать только потенциально успешные фильмы. Ограничений по жанрам также ставить не планируется, однако отмечается, что существующие кинофраншизы фонд финансировать не будет.
Предприниматель Роман Абрамович занимает 11 место в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние оценивают в 10,8 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что миллиардер стал членом попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности в России. Он пожертвовал около 500 миллионов долларов еврейским организациям в стране.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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