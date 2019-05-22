ИА «Ореанда-Новости» В муниципалитеты Москвы пришли письма из столичного департамента труда, в которых изложено требование информировать детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона». В сообщении указано, что её концерты на территории Москвы будут запрещены, композиции и видеоклипы будут изъяты из свободного доступа.

Департамент труда получил сведения о «нецелесообразности творчества» музыкального коллектива от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. По её мнению, тексты песен и видеоклипы «Френдзоны» вредны для развития детей, поскольку побуждают их к действиям, опасным для их жизни и здоровья. Кроме того, они носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

«Френдзона» называет себя «школьным поп-панк-коллективом». По данным «Афиши», летом 2018 года первый альбом группы собрал 2 миллиона прослушиваний. При этом личности участников коллектива неизвестны.