ИА «Ореанда-Новости». Рок-группа Aerosmith выступит в российской столице 30 июля – концерт приурочен к 50-летию коллектива, пишет «Коммерсант».



Концерт пройдёт на стадионе «ВТБ-Арена». Группу в честь своего юбилея устроит концерты ещё в 14 странах.



Группу Aerosmith в 1970 году основали Стивен Тайлер, Джо Перри и Том Хэмилтон, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джой Крамер. Их первый альбом вышел в 1973 году.