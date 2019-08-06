ИА «Ореанда-Новости». Канадский акробат Трой Джеймс (Troy James) напугал своим трюком зрителей и судей австралийского шоу Australia's Got Talent («Австралия ищет таланты»). Об этом пишет Daily Mail.

Джеймс продемонстрировал свои способности, согнувшись как паук и подойдя к одному из членов жюри — французскому шеф-повару Ману Фиделю (Manu Feildel). Он сказал мужчине лечь на кушетку, а сам начал ползать по нему. Фидель несколько раз вскрикнул от страха, пока остальные наблюдали за происходящим. Другая судья — актриса Люси Дюрак (Lucy Durack) — воскликнула, что представление Джеймса похоже на кошмар. «Я ничего подобного в жизни не видела», — произнесла певица Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger), также входящая в состав жюри.

После выступления акробата Фидель признался, что ему не понравилось то, что он пережил, но он всё равно отдал свой голос за участника.

Напомним, ранее зрителей передачи напугал иллюзионист, похоронивший себя заживо. Об этом пишет Metro. Джонатан Гудвин залез внутрь стеклянного контейнера, который впоследствии повис над сценой и начал наполняться гравием. Иллюзиониста полностью засыпало, после чего на протяжении ещё нескольких секунд его не было видно и слышно. Присутствующие в студии спасатели вышли на сцену и приготовились вызволять мужчину, однако в этот момент из гравия показалась его рука. Затем под аплодисменты зрителей Гудвин появился перед залом в полный рост. Одна из судей назвала представление иллюзиониста нереальным.

Зрители также были поражены номером Гудвина. «Он провёл в контейнере так много времени, у меня дыхание перехватило!» — поделился своими эмоциями один из юзеров Twitter. «Я был уверен, что он умер в прямом эфире» — написал другой. «Так неприятно, но завораживающе», — отметил McGL83.

