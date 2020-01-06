То, что в Крым приезжает большое количество туристов из Украины, можно считать "народным голосованием" относительно признания полуострова российским. В гости к тем, кто оккупировал земли, не ездят. Об этом было сказано Сергеем Аксеновым, работающим на должности главы республики.Глава Крыма заявил, что среди иностранных туристов лидируют граждане Украины. В прошлом году Крым посетили около 1,1 миллиона туристов из Украины.Аксенов отмечает, что в Крым также приезжали туристы из Белоруссии, Казахстана, Германии, Узбекистана, Армении, Эстонии и Азербайджана.