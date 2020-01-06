06.01.2020, 11:24
Аксенов считает, что то, что растет турпоток с Украины, означает признание Крыма российским
ИА «Ореанда-Новости». То, что в Крым приезжает большое количество туристов из Украины, можно считать "народным голосованием" относительно признания полуострова российским. В гости к тем, кто оккупировал земли, не ездят. Об этом было сказано Сергеем Аксеновым, работающим на должности главы республики.
Накануне Аксенов заявил, что около 7,5 миллионов туристов в прошлом году отдохнули в Крыму. Этот показатель выше показателя 2018 года более чем на 9 процентов.
Глава Крыма заявил, что среди иностранных туристов лидируют граждане Украины. В прошлом году Крым посетили около 1,1 миллиона туристов из Украины.
Аксенов отмечает, что в Крым также приезжали туристы из Белоруссии, Казахстана, Германии, Узбекистана, Армении, Эстонии и Азербайджана.
Накануне Аксенов заявил, что около 7,5 миллионов туристов в прошлом году отдохнули в Крыму. Этот показатель выше показателя 2018 года более чем на 9 процентов.
Глава Крыма заявил, что среди иностранных туристов лидируют граждане Украины. В прошлом году Крым посетили около 1,1 миллиона туристов из Украины.
Аксенов отмечает, что в Крым также приезжали туристы из Белоруссии, Казахстана, Германии, Узбекистана, Армении, Эстонии и Азербайджана.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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