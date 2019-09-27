27.09.2019, 20:26
Актёр Александр Петров заявил, что хочет сделать паузу в кинокарьере
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Александр Петров рассказал о своих дальнейших планах в карьере, пишут «Известия».
Петров отметил, что хочет уйти в тень на полтора года. Он хочет заняться театральной карьерой и благотворительностью.
Напомним, что в этом году Петров получил «Золотого орла». Эксперты наградили его за лучшую мужскую роль на телевидении.
Петров отметил, что хочет уйти в тень на полтора года. Он хочет заняться театральной карьерой и благотворительностью.
Напомним, что в этом году Петров получил «Золотого орла». Эксперты наградили его за лучшую мужскую роль на телевидении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии