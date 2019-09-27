ИА «Ореанда-Новости». Актёр Александр Петров рассказал о своих дальнейших планах в карьере, пишут «Известия».

Петров отметил, что хочет уйти в тень на полтора года. Он хочет заняться театральной карьерой и благотворительностью.

Напомним, что в этом году Петров получил «Золотого орла».  Эксперты наградили его за лучшую мужскую роль на телевидении. 