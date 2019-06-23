23.06.2019, 23:57
Актёр Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
ИА «Ореанда-Новости» Алексей Панин в очередной раз эпатирует публику.
Накануне актёр заявил, что совершил операцию по смене пола и призвал своих хейтеров пришить себе на лоб его детородный орган.
На своей странице скандальный актёр поместил откровенные снимки в женском платье и с макияжем. Панин написал, что аналогичную операцию готова сделать и его супруга.
Подписчики оставили массу комментариев с насмешками и оскорблениями в его адрес. Правда, нашлись и те, кто поддержал артиста. Эти пользователи уверены, что Панин может делать все, что взбредет ему в голову.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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