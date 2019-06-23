ИА «Ореанда-Новости» Алексей Панин в очередной раз эпатирует публику.

Накануне актёр заявил, что совершил операцию по смене пола и призвал своих хейтеров пришить себе на лоб его детородный орган.

На своей странице скандальный актёр поместил откровенные снимки в женском платье и с макияжем. Панин написал, что аналогичную операцию готова сделать и его супруга.

Подписчики оставили массу комментариев с насмешками и оскорблениями в его адрес. Правда, нашлись и те, кто поддержал артиста. Эти пользователи уверены, что Панин может делать все, что взбредет ему в голову.



